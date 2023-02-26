У Фьюри унизили Усика

Джон Фьюри, отец и тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), предложил Александру Усику (20-0, 13 KO) делить гонорар 60% на 40% в пользу Тайсона. В качестве второго варианта Джон предложил Усику унизительное распределение доходов 30% на 70% с возможностью увеличения до 40% на 60% лишь в случае победы крымчанина.

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Несмотря на то, что Усик является чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF, Джон Фьюри считает, что Тайсон является более популярным и привлекает больше зрителей.

"Это же справедливо? Усик был никем, пока не провел бой с Джошуа? Никто не знал украинца. Он не мог собрать столько болельщиков на "Манчестер Арене". Усик должен хотеть провести бой с Тайсоном. У него есть титулы, которые принадлежат моему сыну. У Тайсона в туалете много этих поясов", – сказал Фьюри-старший.

Напомним, что сражение между чемпионами может состояться 29 апреля, и промоутер Усика уже заявил о своей борьбе за равное распределение призовых.

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