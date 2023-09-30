"Цены выше, жизнь дороже". Владимир Кличко рассказал про "усталость" в Европе от войны в Украине

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко (64-5-1, 53 КО) признался, что он обеспокоен тем, что люди в Германии и других странах могут устать от войны в Украине. 47-летний экс-спортсмен пришел на шоу доктора Маркуса Ланца где высказался о ситуации в мире.

"Цены стали выше, жизнь стала дороже, жизнь в Европе изменилась", — заявил Кличко.

Тем не менее, Кличко считает, что большинство людей понимают и поддерживают украинцев.

"В спорте, как и на войне, выносливость побеждает все. Даже если все происходит очень медленно и трудоемко", – цитирует Кличко rnd.de.

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Кличко уверен, что Россия Путина должна "поглотить" сама себя после этой войны. Чтобы война прекратилась и подобное больше не повторилось.

"Зло не закончится, если мы не положим этому конец. Они лжецы, они десятилетиями лгали миру своей пропагандой. Изнасилования, убийства, пытки, разрушение жизней. Если вы идете на переговоры, то не делайте это с позиции слабости", – добавил наш титулованный соотечественник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью французскому изданию L'Equipe в 2015 году Владимир Кличко заявлял, что готов на фронте защищать территориальную целостность Украины от военной агрессии России.

Напомним, что за 20 дней до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, Владимир и Виталий записались в ряды Сил территориальной обороны Киева.

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