'Теряет сознание, его под руки...' Стало известно, что происходило с Усиком

Полузащитник "Вереса" и бывший игрок "Полесья" Евгений Морозко рассказал о случае, который случился с чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком. Наш титулованный боксер вместе с житомирским клубом проводил совместные сборы, где показывал видео, как у него проходит подготовка к боям.

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"Просто тазик воды. Он туда ныряет. Четыре минуты сидит под водой. Теряет сознание. Его под руки. Он там понюхал нашатырь, все дела, и опять туда же... Ну прикинь какой дух у этого человека, что он так делает? Ну это нереально.. Теряешь сознание и снова ты без воздуха", – поразился увиденным футболист в эфире Youtube-канала "Брутальный футбол".

Морозко восхищен боксером, который пытался психологически настроить футболистов.

"Он как психолог был какой-то. Он показывал, как готовится к боям своим и тем самым нас мотивировал те кто правильно понимали его, то они воспринимали это как мотивацию", – подытожил хавбек "Вереса".

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