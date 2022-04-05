Тело украинского боксера нашли под Черниговом: он вступил в бой с оккупантами в первые дни войны

В бою с российскими оккупантами погиб украинский боксер Юрий Ворона. Сердце 25-летнего спортсмена, который после начала войны оборонял родную Черниговскую область от захватчиков, перестало биться под селом Лукашевка.

Про гибель Вороны на своей страничке в Facebook сообщила Федерация бокса Украины.

"Еще одна печальная новость для всей боксерской семьи. В боях с российскими оккупантами погиб боксер из Чернигова Юрий Ворона", – говорится в сообщении.

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Смерть боксера подтвердили в Черниговской федерации, рассказав, что 25-летний Юрий погиб еще в самом начале войны, и все эти недели, пока Черниговщина частично находилась в оккупации, считался пропавшим. Однако после освобождения области тело парня было найдено.

"Юра Ворона – наш друг, боксер и побратим. Трехкратный чемпион области, призер международных и всеукраинских соревнований. Погиб в самом начале войны с россией... Под Лукашевкой. Нашли только сегодня. Юра, ты всегда в наших сердцах. 25 лет... Жизнь только начиналась", – сообщили представители федерации.

К сожалению, Ворона – уже не первый боксер, который стал жертвой российских оккупантов. Ранее в Ирпене выстрелом в голову казнили бывшего боксера сборной Украины и успешного детского тренера Алексея Джунковского.

Также OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты убили отца олимпийской чемпионки из Николаева Елены Хомровой, когда нанесли ракетный удар по зданию ОГА.

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