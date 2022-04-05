Тело украинского боксера нашли под Черниговом: он вступил в бой с оккупантами в первые дни войны

Елена Павлова
Бокс
3 минуты
Тело украинского боксера нашли под Черниговом: он вступил в бой с оккупантами в первые дни войны

В бою с российскими оккупантами погиб украинский боксер Юрий Ворона. Сердце 25-летнего спортсмена, который после начала войны оборонял родную Черниговскую область от захватчиков, перестало биться под селом Лукашевка.

Про гибель Вороны на своей страничке в Facebook сообщила Федерация бокса Украины.

Юрий Ворона.

"Еще одна печальная новость для всей боксерской семьи. В боях с российскими оккупантами погиб боксер из Чернигова Юрий Ворона", – говорится в сообщении.

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Смерть боксера подтвердили в Черниговской федерации, рассказав, что 25-летний Юрий погиб еще в самом начале войны, и все эти недели, пока Черниговщина частично находилась в оккупации, считался пропавшим. Однако после освобождения области тело парня было найдено.

Юрий Ворона с тренером.
Последствия бомбардировки Чернигова.
Бои под Черниговом.

"Юра Ворона – наш друг, боксер и побратим. Трехкратный чемпион области, призер международных и всеукраинских соревнований. Погиб в самом начале войны с россией... Под Лукашевкой. Нашли только сегодня. Юра, ты всегда в наших сердцах. 25 лет... Жизнь только начиналась", – сообщили представители федерации.

Юрий Ворона в бою.
Юрий Ворона выиграл чемпионат области.

К сожалению, Ворона – уже не первый боксер, который стал жертвой российских оккупантов. Ранее в Ирпене выстрелом в голову казнили бывшего боксера сборной Украины и успешного детского тренера Алексея Джунковского.

Алексей Джунковский.
Алексей Джунковский помогал защитникам Украины.

Также OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты убили отца олимпийской чемпионки из Николаева Елены Хомровой, когда нанесли ракетный удар по зданию ОГА.

Елена Хомровая с родителями.
Елена Хомровая с командой на Олимпиаде-2008.

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