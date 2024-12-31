'Такое только у россиян'. То, что сделал Усик, озадачило украинцев

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик поздравил украинцев с наступающим Рождеством Христовым, несмотря на то, что праздник по новому календарю был 25 декабря. 27 июля 2023-го Поместный собор Православной церкви Украины (ПЦУ) окончательно утвердил переход на новоюлианский календарь.

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С 1 сентября 2023 года официально вступила в силу календарная реформа ПЦУ, согласно которой важные церковные даты верующие будут отмечать раньше. Рождество по старому (7 января) празднует лишь УПЦ Московского патриархата.

"Рождество уже пришло ,Александр )) а если ты Рождество празднуешь 6 то и новый год должен праздновать 14 Ой пройобчик 🤭а Рождество уже прошло в Украине 😁 😂Вроде в Украине Рождество прошло!! Лишь в ка*апов скоро Рождество", – "напихали" боксеру в комментариях.

Стоит отметить, что некоторые юзеры поддержали такие слова Александра.

Ранее кум Усика Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) в среду, 25 декабря, вместо Рождества, поздравил всех украинцев с днем памяти святителя Спиридона Тримифунского. По новоюлианскому календарю, на который перешла ПЦУ, этот праздник отмечается 12 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2019 года, тогда еще абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе поздравил украинцев с праздником 23 февраля. Пост в Instagram разозлил болельщиков, которые разразились гневными комментариями.

За день до этого Усик посетил Свято-Успенский Одесский мужской монастырь. Боксера благословил митрополит РПЦ в Украине Высокопреосвященнейший Агафангел.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 февраля 2022 года Усик записал трогательное видео, на котором едва не расплакался, рассказывая о ситуации в стране. Экс-абсолютный чемпион в первом тяжелом весе тогда впервые перешел на украинский язык, что для него было не характерно.

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