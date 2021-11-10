Тайсону Фьюри пришлось пойти на операцию после боя с Уайлдером

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри после победы над Деонтеем Уайлдером в их третьем бою перенес операцию. Как оказалось, еще перед началом поединка 9 октября в Лас-Вегасе британский боксер испытывал проблемы с локтями. Чтобы облегчить боль, перед выходом на ринг ему даже сделали уколы. Но это была лишь временная мера.

Об этом в разговоре с журналистом BT Sport Boxing рассказал отец и тренер Цыганского Короля. По словам Джона Фьюри, неприятные ощущения в руках, которые немели, изменили тактику боя.

"Тайсон был почти инвалидом с самого начала. Боксерская сторона дела улетучилась. Я видел в глазах сына, что он просто хочет уничтожить соперника. И он это сделал, что привело в восторг публику.

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Но после боя ему сделали операцию, которая длилась шесть часов. Его локти разобрали и удалили костные шпоры", – поведал Фьюри-старший.

Напомним, побывав в двух нокдаунах, Тайсон в итоге нокаутировал Деонтея в 11-м раунде. Кстати, американцу тоже пришлось лечь под нож хирурга и провести операцию на руке. Следующий раз в ринг чемпион WBC собирается выйти в начале весны 2022 года. В соперники ему пророчат Диллиана Уайта – обладателя временного пояса той же организации.

Если у Усика и Фьюри все сложится удачно в ближайших боях, то во второй половине 2022 года они могут провести "мегафайт" за все чемпионские титулы.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум дал мудрый совет Усику и Джошуа насчет Фьюри.

Тем временем, непобедимый "наследник" Кличко получил соперника на новогодний бой.