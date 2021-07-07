Сын легендарного Кости Цзю победил нокаутом в чемпионском бою. Видео

Сын легендарного российского боксера Кости Цзю добыл эффектную победу в своем 19-м бою на профессиональном ринге. 26-летний Тим (19-0, 15 КО), выступающий под флагом Австралии, 7 июля у себя на родине в Ньюкасле нокаутировал Стива Спарка (12-2, 11 КО).

Таким образом Цзю-младший защитил чемпионский пояс WBO Global в первом среднем весе.

Цзю с первых минут захватил инициативу, постоянно донося свои "плюхи" до головы и тела соперника. Развязка наступила в третьем раунде.

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Российский австралиец дважды отправил оппонента в нокдаун ударами по корпусу. Судья остановил встречу, присудив победу техническим нокаутом.

Отметим, что перед 3-м раундов команда Спарка попыталась выиграть немного времени для восстановления своего подопечного.

Секундант "случайно" опрокинул ведро со льдом. Бой был задержан приблизительно на минуту, но это Спарку не помогло.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Тим Цзю одержал уверенную победу над представителем Новой Зеландии Боуином Морганом, зрелищно нокаутировав его в первом раунде боя.