Сын легендарного Кости Цзю одержал яркую победу, заставив соперника сдаться. Видео

Австралийско-российский боксер Тим Цзю (18-0, 14 КО) одержал яркую победу над ирландцем Деннисом Хоганом (28-4-1, 7 КО) на вечере бокса Steel City Showdown в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс, Австралия).

Бой для сына бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю начался не лучшим образом – он получил рассечение после столкновения головами. Соперник не давал попасть по себе, удачно маневрируя в ринге. По-настоящему Тим включился в третьем раунде, когда нанес Хогану несколько мощных ударов по лицу и корпусу. Ирландец сумел продержаться до гонга.

Четвертая трехминутка прошла в том же ключе – Цзю действовал все агрессивнее и создавал реальные проблемы своему сопернику, но тот снова остался на ногах. Кульминация случилась в пятом раунде, когда Хоган пропустил мощный апперкот и оказался в нокдауне. Он сумел прийти в себя, но Тим на этом не остановился и продолжил добивать ирландца, заставив его угол выбросить на ринг полотенце и сдаться.

Благодаря этой победе Цзю защитил пояс WBO Global в первом среднем весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем поединке он в первом раунде нокаутировал боксера из Новой Зеландии Боуина Моргана.