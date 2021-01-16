Жена непобедимого украинского боксера снялась в соблазнительной фотосессии

Киевский фотограф Алена Сергеева у себя в Instagram показала кадры со съемок супруги непобедимого украинского боксера Дениса Беринчика (14-0, 8 КО).

Сергеева разместила несколько кадров, на которых Лиана Фещук в белом боди демонстрирует идеальную фигуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лиана в белом купальнике показала своим поклонникам упругие ягодицы.

Лиана и Денис расписались в 2016 году и воспитывают дочь Мадину. В июле 2018-го у пары родился сын Тимур, но прожил всего 15 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября Беринчик уверенно победил румынского боксера Виорела Симиона (22-3, 9 КО) и защитил свой титул чемпиона WBO International в легком весе.