'Обесценивает украинскую науку...' У Усика требуют отобрать степень доктора философии

Украинский боксер Александр Усик, ставший доктором философии в области права, оказался в центре скандала. Общественные активисты, ученые и спортсмены ставят под сомнение законность его научной степени и требуют пересмотреть решение ученого совета Харьковского национального университете внутренних дел, где проходила защита диссертации.

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Антиплагиатная инициатива "Дисергейт" во главе со Светланой Вовк заявила о нарушении принципов академической добросовестности и призвала аннулировать ученую степень боксера.

"Пане Усик, навіщо імітувати захист дисертації? Навіщо вам потрібно знецінювати українську науку таким вчинком?" – обратилась Вовк к спортсмену, обвинив его в обмане.

Она также подала официальное обращение в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования с просьбой отменить решение ученого совета. "Враховуючи вашу зайнятість та розклад тренувань і поєдинків, очевидно, що ви не мали часу для того, щоб проводити дослідження", – добавила она.

Бывший доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов также высказал сомнения по поводу работы Усика. По его мнению, диссертация содержит ссылки на неизвестные источники и признаки фальсификации. Он охарактеризовал ее как "цитатник" без научной новизны.

"Наукова новизна отриманих результатів... Вперше здійснено класифікацію міжнародних нормативно-правових актів…", – процитировал он один из выводов работы, назвав его сомнительным.

Критика последовала и от известного украинского теннисиста Сергея Стаховского, который ныне служит в ВСУ.

"Що там у професури? Ніде не муляє? Якщо хтось знає склад вченої ради – оголосіть, будь ласка, цих зірок на всю Україну", – написал Стаховский в Instagram.

Примечательно, что ректор ХНУВС Валерий Сокуренко поздравил Усика с защитой и пожелал ему дальнейших успехов. Однако теперь диссертация боксера может стать предметом официальной проверки со стороны образовательных учреждений.

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