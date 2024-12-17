'Сожалею о сексе до брака': у соперника Усика было более 500 женщин, но больного Фьюри спасла цыганка, с которой он пережил потерю детей

Неизвестно, где бы сейчас был бывший чемпион мира супертяжелого веса Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) и встретился бы он 21 декабря с украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) в борьбе за пояса WBC, WBO и WBA, если бы ни его жена Пэрис. Ведь после победы над Владимиром Кличко англичанин не выдержал испытания деньгами и славой, злоупотреблял алкоголем и наркотиками и оказался в шаге от самоубийства. Даже Пэрис собиралась забрать детей и бросить боксера один на один со своими проблемами, но не сделала этого. И Тайсон и не скрывает, что жена его спасла.

Видео дня

OBOZ.UA собрал ключевые и самые интересные факты истории любви одного из сильнейших бойцов современности Фьюри, который взял себе в жены "кочевницу" с характером, едва не потерял дочь и боролся с внутренними демонами.

Пэрис Мулрой также, как и Тайсон, родилась в большой цыганской семье. Или, как говорится, в семье потомков ирландских "путешественников". Будущая миссис Фьюри росла с тремя братьями и сестрами и некоторое время вместе с родными вела кочевой образ жизни.

"Я – путешественница, цыганка. Когда я была маленькой девочкой, то росла в караванах", – рассказывала позже Пэрис, которая познакомилась с Тайсоном благодаря тете боксера. Встреча состоялась на свадьбе общего друга, когда будущему чемпиону было 17 лет, а девушке – 15 лет.

Первая встреча оказалась не самой приятной, поскольку острый язык Фьюри сравнил миловидную блондинку с куклой Синди, которая на тот момент считалась более дешевой версией Барби. Конечно, это обидело Пэрис. Поэтому в следующий раз молодые люди увиделись уже на 16-летие девушки, и вторая попытка оказалась удачнее, ведь после нее у Тайсона и Пэрис начались отношения.

"Нашим первым свиданием был просмотр "Кинг-Конга" в кинотеатре, и позже я узнала, что после этого он сказал своим родителям, что собирается жениться на мне", – рассказывала будущая миссис Фьюри.

Также Пэрис впоследствии призналась, что, несмотря на все шпильки, Тайсон понравился ей с первой встречи, однако она не собиралась стать легкой добычей местного ловеласа: "Он понравился мне с самого начала, поскольку сильно отличался от других ребят. Но я не сразу сказала "да" его многочисленным приглашением на свидание, и он делал это много раз, прежде чем я согласилась!".

Дело в том, что родители Пэрис не разрешали ей встречаться с ребятами к 16-летию, поэтому ей было очень важно, что Тайсон станет ее первым парнем.

"Наши первые годы свиданий – одни из моих любимых общих воспоминаний. Это катание на коньках и пикники, это было просто, но весело, и мы всегда говорили о нашем будущем вместе", – писала Пэрис в своих социальных сетях.

Но если блондинка не стремилась к популярности и публичной жизни, то Тайсон уже собирался стать звездой спорта: "Он сказал мне под деревом в 17 лет, что собирается стать чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе, я подумала: "Ты сумасшедший!" Я никогда не ожидала, что он будет развиваться так, как случилось. Когда это произошло, мы просто выросли вместе с ним и адаптировались. было неожиданностью, но я не ожидала, что это зайдет так далеко".

Где-то после двух лет отношений спортсмен наконец-то решил сделать то, что и обещал – жениться на Пэрис. И поскольку оба верующих католиков, до свадьбы молодые люди ни разу не спали вместе: "Даже после того, как мы обручились, Тайсон спал в трейлере во дворе моих родителей, а я – в доме".

Свадьбу назначили на ноябрь 2008 года, но она чуть не сорвалась из-за непостоянства и импульсивности Тайсона. Боксер строил свою карьеру и хотел перенести торжество на несколько месяцев вперед, чтобы вписаться в соревновательный график. При этом попросил о переносе не Пэрис, а ее маму, что задело девушку, и она решила разорвать отношения. Тайсон не верил в происходящее.

"В мире Тайсона наш знаменательный день мог быть перенесен из его прихоти, как и один из его боев. Но я ничего не могла с этим поделать и наотрез отказалась изменять дату. Конфликты шли один за другим, и после ужасной ссоры я решила отменить свадьбу и окончить наши отношения. Он думал, что я шучу, но когда я изложила всю правду, он. понял, что все серьезно", – вспоминала Пэрис.

Опечаленный и несколько растерявшийся Фьюри отправился залечивать разбитое сердце на Ибицу, но после отдыха вернулся к бывшей невесте и попытался ее вернуть: "Тайсон прислал мне эмоциональное сообщение. Он сказал, что не может поверить, что я так легко отказалась от наших отношений, и ему невыносимо мысль, что могу встретить кого-нибудь другого".

В результате пара поженилась в ноябре 2008 года по цыганским обычаям на родине Пэрис в городе Донкастер, а на свадьбе собралось около 300 человек.

"Единственное, о чем я жалею в жизни, – секс до брака. Если бы я мог стереть это из памяти, то моя жизнь была бы практически идеальной. У меня было, наверное, больше 500 женщин, не знаю, сбился со счета" , – позже признался Фьюри.

В сентябре 2009 года Пэрис родила боксеру дочь Венесуэлу, а через два года в семье боксера появился сын Принс. И пока Тайсон шел в свой большой чемпионский бой с украинцем Владимиром Кличко, вторая половинка Фьюри заботилась о детях и доме.

Однако чемпионские титулы, которые британец отобрал у Кличко 28 ноября 2015 года, не доставили ему ожидаемого удовольствия от поставленной цели. Напротив, победа едва не стоила жизни Фьюри. У Тайсона начались проблемы с психикой, которые он заедал фаст-фудом и наркотиками и запивал алкоголем.

По словам жены, Фьюри считал, что публика обесценила его успех: "Он возвращался домой и говорил: "Да какой в этом смысл? Это ничего не значит. Никто этого не ценит". Он начал говорить, что у него депрессия, и задавал вопрос: "В чем смысл жизни?".

"В то время, в течение двух или трех лет, я была беременна и рожала детей. И даже не знала некоторых вещей, которые с ним происходили. Когда в газете написали, что он злоупотребляет наркотиками, я не знала об этом. А потом мы прошли". из-за всех испытаний, когда у него были мысли о самоубийстве. Иногда Тайсон приходил и говорил: "Я не собираюсь задерживаться здесь надолго, я больше не могу", – признавалась миссис Фьюри.

Пэрис стала поддержкой боксера во время депрессии, но даже ее надломила новость о следах кокаина в допинг-пробе мужчины. Девушка никогда не чувствовала себя настолько разбитой: "Это действительно походило на последнюю каплю. И я сомневалась, сможет ли наш брак пережить эту неудачу. Но, как и много раз до этого, я сказала себе, что надо сидеть тихо и потерпеть бурю".

Но как бы Пэрис не убеждала себя, что все скоро наладится, ситуация ухудшалась. Она говорила, что Тайсон утонул, а миссис Фьюри собиралась унести детей и уйти от мужа: "Я хотела уйти каждый день. Каждый день плакала, разбивалась и думала: "Я не справлюсь". Несколько раз. я уже собирала детей, вещи и уходила к машине. Но потом думала: "Как я могу пойти?" оставите его на произвол судьбы?"

Помимо заботы о детях Пэрис приходилось следить, чтобы Тайсон не совершил самоубийство и искать ответы на свои вопросы. Девушке стало легче, когда врачи подтвердили, что ее муж ментально болен: "Мы больше не думали, что с ним что-то не так. Демоны были в нем с самого детства. Нам стало гораздо легче принять то, из-за чего он прошел. Он – не плохой и не эгоист, на самом деле это такая болезнь.

Биполярное расстройство объясняло сильные перепады настроения Фюри, которое изменялось от искусственных максимумов до суицидальных минимумов. А обсессивно-компульсивное расстройство объясняло его глубоко зацикленное поведение, которое на разных этапах проявлялось в виде навязчивых тренировок или загулов, когда Фьюри выходил в магазин в Морками, а просыпался в Нью-Йорке.

Считается, что ключевым моментом в реабилитации Фьюри стала вечеринка, куда он ушел в костюме скелета, а затем вернулся в 10 утра и сказал жене, что завязывает с алкоголем и хочет вернуться в бокс. Спортсмен даже пошел к психотерапевту, а затем совершил громкий камбэк в ринге.

Помимо проблем Фьюри с психикой пара прошла из-за потери детей и борьбы за жизнь своей третьей дочери Афины.

"К большому сожалению, мы потеряли двух младенцев, что было ужасно для нас обоих. Я родила Венесуэлу в 19, потом и Принца. Но в 2014 году я потеряла одного ребенка, и у меня был пятилетний перерыв, я не могла забеременеть. Пришлось. пройти тесты на фертильность", – рассказывала Пэрис.

"И вместо того, чтобы быть рядом с ней, я находился в другом крыле той же больницы у постели умирающего дяди Хьюи. Обе трагедии случились одновременно в конце 2014 года. Я боролся с этим и выбросил из головы. Тогда мне было необходимо сконцентрироваться на боксе и не думать о плохом бою с Кличко", – рассказывал Фьюри.

Второй выкидыш произошел в Пэрис в июне 2018 года, в день поединка Фьюри с Сефером Сефери после трехлетнего простоя британца: "В день боя я знала, что потеряла нашего ребенка, но не говорила об этом Тайсону до того, как он вышла на ринг. Через пять недель мы снова забеременели".

Фьюри как раз готовился к третьему бою с Деонтеем Уайлдером, когда у него родился шестой ребенок – дочь Афина, у которой обнаружили опасный порок сердца. По словам Пэрис, ее сердце билось невероятно быстро, нанося более 300 ударов в минуту, когда оно должно было делать что-то вроде 120. Это вызвало множество других осложнений, поэтому врачи попытались замедлить его.

"Врачи дали ей таблетки, чтобы замедлить ее сердцебиение, и когда они убрали трубку, то думали, что все нормализуется. Но я думаю, что накопление лекарства и всего остального было слишком большим. Она была у меня на руках, перестала дышать и перестала отвечать. Ее пульс угасал – она умирала у меня на руках", – вспоминала девушка.

Фьюри во время подготовки к бою поселился в доме Рональда Макдональда рядом с больницей и как раз находился на пробежке, когда ему позвонила жена: "Она была в истерике. "Ребенок умер", – кричала она. Я бежал в палату так быстро, как только мог, опасаясь худшего. Грудь горела, ноги болели, и пока я бежал, то изо всех сил успокаивал Пэрис: "Все будет хорошо. Пусть врачи трудятся. Не волнуйся".

К счастью, врачи сумели вернуть девочку к жизни и через три недели выписали ее из больницы. А Тайсон все это время находился рядом с женой и спал то в доме Макдональда, то на полу в больнице: "Это не самый лучший способ подготовиться к поединку за титул чемпиона мира с человеком, который говорил о моем убийстве. Но какой смысл искать оправдание? Сейчас или никогда".

В итоге Фьюри выиграл и третье сражение у Уайлдера, хотя успел побывать в нокдауне, а в сентябре 2023 года у Цыганского короля родился седьмой ребенок – четвертый мальчик. Кстати, в именах всех сыновей боксера есть Принц – через королевское прозвище Тайсона.

Несмотря на то, что Фьюри уважает культуру своих предков, он хочет, чтобы его сыновья не бросали школу в 11 лет, как это принято в цыганских семьях: "У моих дочерей не будет образования, потому что по нашему образу жизни она не нужна, особенно женщинам. Они вырастают, выходят замуж и ухаживают за мужчиной.

"Хочу дать сыновьям образование, чтобы они не занимались мошенничеством. Надеюсь, они не пойдут моими стопами. Но они все будут заниматься боксом, потому что даже если не станут боксерами, это научит их ценить жизнь", – считает Тайсон.

Кстати, старшая дочь Венесуэла тоже покинула школу в 11 раз по разрешению родителей, но занимается по программе с репетитором. Кроме традиций, постоянно посещать школу девочке мешал семейный график с частыми разъездами.

Пэрис за последние годы превратилась из домохозяйки и жены Тайсона в настоящую самостоятельную звезду Британии благодаря документальному сериалу "Дома из Фьюри", где рассказывается о жизни семьи. Она также является автором книг-бестселлеров "Любовь и ярость" и "Как она это делает? Дети, Тайсон и я". Помимо этого, Пэрис регулярный гость программы "Свободные женщины" на канале ITV.

А Тайсон после почти 16 лет брака признается в любви своей жене и ценит, что она не бросила его в критический момент: "Получить женщину, которая была с тобой все это время и прошла через все... Нужно быть очень сильным человеком, чтобы оставаться рядом, когда вас отталкивают. И, как уже говорил, без этого человека я все равно хотел бы умереть".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Фьюри готовит к реваншу с украинцем. Об этом рассказал известный украинский чемпион.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!