Соперник Фьюри отказался называть себя русским

Александр Чеканов
Бокс
1 минута
69
Соперник Фьюри отказался называть себя русским

36-летний супертяж Арсланбека Махмудова (21-2, 19 КО), который выйдет в ринг против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), не стал называть себя русским по национальности. Уроженец Моздока отметил, что не согласен с европейцами и американцами, которые не видят разницы между разными жителями страны-агрессорки.

Об этом Махмудов заявил, отвечая на вопросы журналистов в Лондоне, где 11 апреля состоится долгожданный камбэк Фьюри, информирует портал mma.metaratings.ru. По словам будущего соперника Цыганского короля, как называют Тайсона, он всегда будет считать себя исключительно дагестанцем.

Соперник Фьюри отказался называть себя русским
Соперник Фьюри отказался называть себя русским

"На Западе, в Канаде и в США, нас называют русскими. Но мы все равно видим Дагестан... Так что я, конечно, дагестанец. Я всегда буду из Дагестана", – сказал Махмудов, который по национальности является кумыком.

Интересно, что совсем недавно Арсланбек пожаловался на нацизм в России. Ранее искусственный интеллект ответил на вопрос, сможет ли Фьюри нокаутировать Махмудова в своем первом за полтора года поединке.

Соперник Фьюри отказался называть себя русским
Соперник Фьюри отказался называть себя русским

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри показал видео с украинским супертяжем, который помогает ему готовиться к возвращению на ринг.

