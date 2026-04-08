36-летний супертяж Арсланбека Махмудова (21-2, 19 КО), который выйдет в ринг против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), не стал называть себя русским по национальности. Уроженец Моздока отметил, что не согласен с европейцами и американцами, которые не видят разницы между разными жителями страны-агрессорки.

Об этом Махмудов заявил, отвечая на вопросы журналистов в Лондоне, где 11 апреля состоится долгожданный камбэк Фьюри, информирует портал mma.metaratings.ru. По словам будущего соперника Цыганского короля, как называют Тайсона, он всегда будет считать себя исключительно дагестанцем.

"На Западе, в Канаде и в США, нас называют русскими. Но мы все равно видим Дагестан... Так что я, конечно, дагестанец. Я всегда буду из Дагестана", – сказал Махмудов, который по национальности является кумыком.

Интересно, что совсем недавно Арсланбек пожаловался на нацизм в России. Ранее искусственный интеллект ответил на вопрос, сможет ли Фьюри нокаутировать Махмудова в своем первом за полтора года поединке.

