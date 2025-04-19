'Слушайте, это продолжается уже больше двух лет...' Знаменитый украинский боксер устал от войны в Украине и 'даже ограничил себя в просмотре новостей'

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) несмотря на возраст и сложности, продолжает свою карьеру в боксе. В преддверии своего поединка против американца Энтони Холлоуэя (9-7-3, 7 КО) 38-летний харьковчанин в интервью Boxingscene рассказал о своем решении ограничить просмотр новостей, чтобы избежать дополнительного стресса из-за продолжающейся войны в Украине.

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"Слушайте, это продолжается уже больше двух лет. Я даже ограничил себя в просмотре новостей, потому что все, что ты видишь — это плохие новости. Это ужасно, и я поддерживаю свою страну насколько могу. Что я могу с этим сделать? Если бы я мог это остановить, я бы остановил. Но, к сожалению, я не могу", — сказал Гвоздик, комментируя тяжелую ситуацию в своей родной стране.

Гвоздик продолжает тренироваться и готовится к своему следующему бою. Знаменитый украинец не собирается завершать карьеру и настроен на возвращение к вершинам бокса.

Журналисты Boxingscene пишут, что несмотря на многие трудности и поражение от Артура Бетербиева в 2019 году, которое заставило его взять трехлетний перерыв, Гвоздик не оставляет надежд на возвращение в элиту бокса.

Его тренировки в 38 лет остаются такими же интенсивными, как и в молодости. Он заявляет, что не собирается ждать несколько лет перед следующим боем: "Я просто хочу оставаться активным".

"Гвоздик открыт для любых вариантов, готов драться как с лучшими бойцами, так и с менее известными, чтобы поддерживать свою активность. Главная цель Александра — снова стать чемпионом мира. Он хочет сделать это в полутяжелом весе, но если это не получится, не исключает переход в крузервейт. Не боится возрастных изменений и сохраняет уверенность в своих силах", – утверждается в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, бой Гвоздик – Холлоуэй рассчитан на восемь раундов и пройдёт в андеркарде главного события вечера бокса в Калифорнии: титульного женского поединка между Габриэлой Фундорой и Мэрилин Бадильо. Начало поединка ориентировочно в 5 утра воскресенья, 20 апреля.

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