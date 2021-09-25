Самая главная болельщица: как выглядит жена Усика

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
4 минуты
2,9 т.
Екатерина Усик

Главной болельщицей украинского боксера Александра Усика в Лондоне в бою против Энтони Джошуа за четыре чемпионских пояса будет супруга украинца – Екатерина Хмелевская. Катя и Саша учились в одной школе в Симферополе, а в 2009 году пара сыграла свадьбу.

С тех пор Хмелевская является главной поддержкой и опорой своему супругу, родив за это время ему трех детей. В 2021-м Лизе исполнилось 11 лет, Кириллу – восемь, Михаилу – шесть.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться новыми снимками красавицы, а также посмотреть, как выглядела супруга Усика в юности.

Екатерина Усик
Видео дня

Екатерина Усик в ванной
Екатерина Усик
Екатерина Усик
Екатерина Усик в бежевом тренче
Екатерина Усик в красном пиджаке
Екатерина Усик на фоне люксового авто
Екатерина Усик
Екатерина Усик в черном
Екатерина Хмелевская с Александром
Молодые Катерина и Саша
Екатерина Хмелевская
Екатерина Хмелевская
Екатерина Хмелевская
Катя Хмелевская и Саша Усик
Екатерина Хмелевская на пляже
Екатерина Хмелевская в бассейне
Екатерина Хмелевская с подругой
Екатерина Хмелевская в баре
Екатерина Хмелевская на отдыхе
Екатерина Хмелевская в море
Екатерина Хмелевская (2007 год)
Екатерина Хмелевская
Екатерина Хмелевская
Екатерина Хмелевская и Александр Усик
Екатерина Хмелевская в Крыму
Екатерина Хмелевская на Черном море
Екатерина Хмелевская на море
Екатерина Хмелевская (слева)
Екатерина Хмелевская в машине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось редкое видео 10-летней давности со свадьбы Александра Усика и Екатерины Хмелевской. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в одном из ЗАГСов Симферополя в 2009 году.

Усик – ДжошуаАлександр Усик