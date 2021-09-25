Самая главная болельщица: как выглядит жена Усика

Главной болельщицей украинского боксера Александра Усика в Лондоне в бою против Энтони Джошуа за четыре чемпионских пояса будет супруга украинца – Екатерина Хмелевская. Катя и Саша учились в одной школе в Симферополе, а в 2009 году пара сыграла свадьбу.

С тех пор Хмелевская является главной поддержкой и опорой своему супругу, родив за это время ему трех детей. В 2021-м Лизе исполнилось 11 лет, Кириллу – восемь, Михаилу – шесть.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться новыми снимками красавицы, а также посмотреть, как выглядела супруга Усика в юности.

Видео дня

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось редкое видео 10-летней давности со свадьбы Александра Усика и Екатерины Хмелевской. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в одном из ЗАГСов Симферополя в 2009 году.