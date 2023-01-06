''Русь была, есть и будет Киевской!'' Усик мощно поздравил украинцев с Рождеством, потроллив россиян. Видео

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поздравил с Рождеством всех украинцев, которые празднуют этот день 7 января. Боксер полностью посвятил свое обращение к соотечественникам борьбе против российских оккупантов.

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Соответствующий ролик Усик опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Он подчеркнул, что война завершится победой Украины. Наш чемпион мира также добавил, что несмотря на все попытки кремлевской пропаганды доказать, что нашего народа не существует, украинцы доказали обратное.

"Хочу поздравить всех с Рождеством Христовым! Парней и девчонок, которые сейчас на передовой и защищают нашу Украину от врага! Всем вам ангела-хранителя! Вы сейчас все – наши ангелы-хранители. Мы пройдем все те испытания, которые у нас есть, и мы обязательно поднимем над нашей головой флаг Победы. Мы обязательно услышим слова от этого мира – "Украина независимая". Она есть независимой, она будет независимой. Русь была, есть и будет Киевской! И кто бы что ни говорил, якобы нет никакого украинского народа, – весь мир увидел, насколько он един. Вместе к победе. С Праздником нас!" – сказал Усик.

Накануне Нового года Усик вызвал истерику у россиян, опубликовав в Instagram "видео из Евпатории на берегу Черного моря".

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Александр Усика Екатерина потроллила оккупантов, заявив, что отпраздновала Новый год в Ялте.

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