Руис – Арреола: лучшие моменты боя и статистика ударов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис (34-2, 22 КО) в бою с соотечественником Крисом Арреолой (38-7-1, 33 КО) нанес на 50 ударов больше, но лишь 25,7% из них достигли цели.

Согласно подсчету компьютеризированной системы оценки ударов в единоборствах CompuBox, по итогам поединка Энди выбросил по своему оппоненту 626 ударов, 161 из которых оказались точными. 36 из них пришлись в корпус Арреоле.

Крис уступил не только в количестве точных силовых ударов (75 против 106), но и в количестве джебов (55 против 34).

Отметим, что в дебюте встречи Русис пропустил боковой удар, после чего оказался в нокдауне.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на лучшие моменты поединка.

Напомним, что в декабре 2019 Руис единогласным решением судей проиграл Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и потерял чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.