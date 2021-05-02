Руис победил Арреолу, поднявшись с нокдауна. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Руис - Арреола

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис (34-2, 22 КО) одолел соотечественника Криса Арреолу (38-7-1, 33 КО).

Энди Руис

Главный бой в Карсоне (Калифорния, США) на шоу PB завершился победой 31-летнего Руиса единогласным решением судей 118-109, 118-109, 117-110.

Начало поединка было за Арреолой, который во втором раунде смог поставить Энди на колено. Судья отчитал Руису нокдаун, однако судя по внешнему виду пропущенный удар не сильно потряс его.

Руису в 2-м раунде отсчитали нокдаун

Арреола продолжал владеть инициативой и в начале третьей трехминутки снова удачно приложился по оппоненту.

Руис - Арреола

В дальнейшем 40-летний боксер замедлился, а Руис стал больше работать джебом и чаще наносить удары по корпусу. Также Арреоле мешала травма левой руки, которую он получил во время встречи.

Руис - Арреола

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 Руис проиграл Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в бою-реванше.

Встреча прошла все 12 раундов по итогам которых 30-летний уроженец Уотфорда единогласным решением судей вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

СШАЭнди Руис-младший