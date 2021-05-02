Руис победил Арреолу, поднявшись с нокдауна. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис (34-2, 22 КО) одолел соотечественника Криса Арреолу (38-7-1, 33 КО).

Главный бой в Карсоне (Калифорния, США) на шоу PB завершился победой 31-летнего Руиса единогласным решением судей 118-109, 118-109, 117-110.

Начало поединка было за Арреолой, который во втором раунде смог поставить Энди на колено. Судья отчитал Руису нокдаун, однако судя по внешнему виду пропущенный удар не сильно потряс его.

Арреола продолжал владеть инициативой и в начале третьей трехминутки снова удачно приложился по оппоненту.

В дальнейшем 40-летний боксер замедлился, а Руис стал больше работать джебом и чаще наносить удары по корпусу. Также Арреоле мешала травма левой руки, которую он получил во время встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 Руис проиграл Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в бою-реванше.

Встреча прошла все 12 раундов по итогам которых 30-летний уроженец Уотфорда единогласным решением судей вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.