Для россиянина Беринчик не авторитет: почему украинцу выбрали соперника из РФ и как прошли переговоры. Эксклюзив

Следом за Ломаченко свой поединок проведет еще один украинский боксер легкого веса Денис Беринчик, который уже вплотную подобрался к борьбе за титулы. Изначально его соперником должен был стать непобедимый аргентинец Густаво Лемос по прозвищу "Электрический", но в итоге 18 декабря в Броварах Денису будет противостоять неуступчивый россиянин Иса Чаниев.

О том, насколько сложно было договориться с российской стороной и почему отпал очень сильный аргентинец, OBOZREVATEL рассказал промоутер Беринчика Александр Красюк.

– Изначально в качестве соперника Беринчика мы планировали Густаво Лемоcа из Аргентины. Второй номер рейтинга IBF, 13-й – WBO. Но они нас подвели. Сначала гарантировали, что мы обо всем договорились. Договорились о трансляции на Аргентину, о деньгах, о сроках и количестве людей, которые приезжают. Отправили им контракт и ждали.

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Бой должен был состояться 27 ноября во Дворце спорта, но Денис получил травму, и мы были вынуждены делать рокировку. Поскольку у Дворца спорта не было вакантных дат на декабрь, то мы переехали в ближайшую доступную локацию возле Киева – традиционный "Терминал" в Броварах. Соперник подтвердил, что новую дату принимает.

У нас уже был готов постер и пресс-релиз, но когда дело дошло до объявления поединка, мы не получили от аргентинцев контракт.

Тогда я написал письмо аргентинскому промоутеру с временными рамками, мол, ребята, либо вы до четверга присылаете нам подписанный контракт, либо мы двигаемся к следующему сопернику. Они ответили, что из-за каких-то внутренних сложностей что-то не могут там поделить и предложили подраться в следующий раз.

И мы перешли к альтернативным вариантам, одним из которых был Иса Чаниев – 14-й номер рейтинга WBO. А с командой Чаниева у нас все понятно, мы близко сотрудничаем, поэтому у нас не вызвало каких-то особых сложностей достигнуть соглашения.

– А почему Чаниев был запасным вариантом?

– Потому что его опыт, послужной список и позиция в негласном рейтинге Box Rec удовлетворяла наши требования. На момент, когда мы договаривались, его еще не было в рейтингах, но затем он появился.

– Самый известный бой Чаниева – это чемпионский поединок с Ричардом Комми, где он проиграл нокаутом уже во втором раунде. Можно делать какие-то выводы о нем как о боксере по этой быстротечной схватке?

– Много кто падал и в первом раунде. Такое бывало. Кто-то вставал, кто-то – нет. Навыки боксера – это длинная дистанция. Говорить о том, что он слабый, точно не приходится. Я бы назвал его одним из самых сильных соперников Дениса Беринчика за всю его карьеру.

– На какие качества Чаниева стоит обратить внимание и чем он вообще выделяется среди других бойцов?

– Смотрите, он по происхождению ингуш. По умолчанию от рождения человек обладает характером и волей победе. Это не тот боксер, который будет сдаваться, получив какие-то сложности в ринге. Дальше – у него большой опыт. Он дрался в чемпионских боях и дрался за границей. Чаниев – это человек, для которого Денис Беринчик не будет являться авторитетом или тем, перед которым он будет преклоняться.

– Чаниев – россиянин, а ситуация между Украиной и РФ сейчас очень напряженная. Появилась информация о вторжении российских войск. Не было каких-либо сложностей в переговорах или организации боя?

– В 2014 году тоже были нелегкие времена. Тем не менее Усик дрался с Князевым, к нему приезжали спарринг-партнеры из России. Бокс не имеет границ, поэтому ребята ездят и в Америку, и в Англию, и в Австралию. По крайней мере мы не испытывали каких-либо проблем во время переговоров.

Конечно. Вопрос по существу. Мы же это не придумываем, а видим по факту. Но я надеюсь, что эта история нам не повредит.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Беринчик победил звезду UFC Артема Лобова в бою на голых кулаках.