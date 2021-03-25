Россиянин Ковалев о поражении Ломаченко от Лопеса: было видно по его поведению

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) легкомысленно воспринял поединок против Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), что и стало причиной его поражения.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу PRO-бокс с Вадимом Гринихом озвучил российский полутяж Сергей Ковалев (34-4-1, 24 КО). При этом он выразил уверенность в том, что Василий без проблемы бы выиграл в матче-реванше.

"Я уверен, что Вася его просто недооценил. Это мое мнение. Это было видно по его поведению и действиям до боя. Он отнесся несерьезно к Лопесу. Я уже был в такой тарелке, поэтому знаю, что это такое. Лопес не даст реванш. Он понимает, что вырвал пояса и вошел в историю. А Вася переосмыслит и порвет его просто, если отнесется к бою серьезно", – сказал Ковалев.

Напомним, Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ назвали соперника и дату следующего боя Василия Ломаченко, который запланирован на лето нынешнего год.