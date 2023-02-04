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Россия провела чемпионат Запорожской области по боксу. Там был тренер чемпионов Украины

Максим Иншаков
Бокс
1 минута
2,1 т.
Россия провела чемпионат Запорожской области по боксу. Там был тренер чемпионов Украины

Россйская федерация бокса провела чемпионат Запорожской области по боксу. Соревнование состоялось в Мелитополе, который является временно оккупированным городом.

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В них принимали участие спортсмены от 13 до 18 лет. По информации российских СМИ, по итогам чемпионата будет сформирована сборная Запорожской области по боксу для "дальнейших выступлений на региональных и Всероссийских соревнованиях".

Россия провела чемпионат Запорожской области по боксу. Там был тренер чемпионов Украины
Россия провела чемпионат Запорожской области по боксу. Там был тренер чемпионов Украины

В турнире принял участие и известный украинский тренер, руководящий местным боксерским клубом "Чемпион" Константин Коробов.

Россия провела чемпионат Запорожской области по боксу. Там был тренер чемпионов Украины

За месяц до начала полномасштабного вторжения, ученики Коробова принимали участие в чемпионате Украины в Тернополе. 40-летний тренер фотографировался в форме олимпийской сборной Украины, выкладывая снимки в своем Instagram.

Россия провела чемпионат Запорожской области по боксу. Там был тренер чемпионов Украины

Подопечные Коробова успешно успешно выступали на чемпионате Украины. Так, например 16-летний воспитанник БК "Чемпион" Никита Алистратов в 2016-м выиграл "золото" в категории до 64 кг.

Россия провела чемпионат Запорожской области по боксу. Там был тренер чемпионов Украины

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