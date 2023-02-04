Россия провела чемпионат Запорожской области по боксу. Там был тренер чемпионов Украины

Россйская федерация бокса провела чемпионат Запорожской области по боксу. Соревнование состоялось в Мелитополе, который является временно оккупированным городом.

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В них принимали участие спортсмены от 13 до 18 лет. По информации российских СМИ, по итогам чемпионата будет сформирована сборная Запорожской области по боксу для "дальнейших выступлений на региональных и Всероссийских соревнованиях".

В турнире принял участие и известный украинский тренер, руководящий местным боксерским клубом "Чемпион" Константин Коробов.

За месяц до начала полномасштабного вторжения, ученики Коробова принимали участие в чемпионате Украины в Тернополе. 40-летний тренер фотографировался в форме олимпийской сборной Украины, выкладывая снимки в своем Instagram.

Подопечные Коробова успешно успешно выступали на чемпионате Украины. Так, например 16-летний воспитанник БК "Чемпион" Никита Алистратов в 2016-м выиграл "золото" в категории до 64 кг.

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