Российский боксер напал на своего секунданта во время боя. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Аджмал Зариф

Российский боксер Аджмал Зариф устроил скандал на турнире "Бойцовский клуб РЕН ТВ" во время боя с Сервером Эмурлаевым.

В первом раунде 39-летний Зариф серьезно ушел в защиту, практически не контратакуя. Секундант спортсмена решил досрочно прекратить избиение своего подопечного, выкинув полотенце в ринг.

После этого обиженный москвич кинулся на своего сотрудника, выдав в его адрес несколько нелестных фраз, а также ударив кулаком.

Судья принял решение не продолжать поединок, присудив победу Эмурлаеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее небитый российский боксер-профессионал Павел Силягин (6-0, 4 КО), выступающий во второй средней и в полутяжелой весовых категориях, добыл эффектную победу над венесуэльцем Омаром Гарсией (16-4).

Поединок прошел на турнире в Москве и завершился в 1-м же раунде.

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