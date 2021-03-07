Российский боксер напал на своего секунданта во время боя. Видео

Российский боксер Аджмал Зариф устроил скандал на турнире "Бойцовский клуб РЕН ТВ" во время боя с Сервером Эмурлаевым.

В первом раунде 39-летний Зариф серьезно ушел в защиту, практически не контратакуя. Секундант спортсмена решил досрочно прекратить избиение своего подопечного, выкинув полотенце в ринг.

После этого обиженный москвич кинулся на своего сотрудника, выдав в его адрес несколько нелестных фраз, а также ударив кулаком.

Судья принял решение не продолжать поединок, присудив победу Эмурлаеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее небитый российский боксер-профессионал Павел Силягин (6-0, 4 КО), выступающий во второй средней и в полутяжелой весовых категориях, добыл эффектную победу над венесуэльцем Омаром Гарсией (16-4).

Поединок прошел на турнире в Москве и завершился в 1-м же раунде.