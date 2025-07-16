Российские оккупанты убили украинского боксера, который добровольцем ушел на фронт

Разведчик Национальной гвардии Украины и представитель сборной Житомирской области по боксу Юрий Егоров погиб 11 июля, выполняя боевое задание в составе бригады "Азов". Ему было 21 год.

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Как сообщили в Федерации бокса Украины, Егоров родился в 2004 году в селе Рыжаны (Житомирская область), где окончил школу и впоследствии поступил в житомирский Полесский агроуниверситет. До начала службы активно занимался спортом, выступал за боксёрский клуб "Стелс" под руководством тренера Виталия Мельника.

Молодой спортсмен входил в состав сборной региона и отличался бойцовским характером, дисциплиной и стремлением к победе. После полномасштабного вторжения России добровольно вступил в ряды защитников Украины.

Федерация бокса выразила соболезнования родным, боевым побратимам и всей спортивной семье Житомирщины.

"Светлая память. Вечная слава Герою. Юрия Егорова запомнят как человека чести и настоящего патриота", – говорится в некрологе.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте прошлого года в боях с российскими захватчиками погиб украинский боксер Валерий Родионов. Уроженец ныне оккупированного Севастополя, он после начала полномасштабного вторжения РФ патрулировал столицу, впоследствии присоединился к бригаде Нацполиции "Лють", а затем реализовал свою мечту: вступил в спецподразделение ГУР МОУ "Артан".

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