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Российские оккупанты убили украинского боксера, который добровольцем ушел на фронт

Максим Иншаков
Бокс
1 минута
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Российские оккупанты убили украинского боксера, который добровольцем ушел на фронт

Разведчик Национальной гвардии Украины и представитель сборной Житомирской области по боксу Юрий Егоров погиб 11 июля, выполняя боевое задание в составе бригады "Азов". Ему было 21 год.

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Как сообщили в Федерации бокса Украины, Егоров родился в 2004 году в селе Рыжаны (Житомирская область), где окончил школу и впоследствии поступил в житомирский Полесский агроуниверситет. До начала службы активно занимался спортом, выступал за боксёрский клуб "Стелс" под руководством тренера Виталия Мельника.

Российские оккупанты убили украинского боксера, который добровольцем ушел на фронт

Молодой спортсмен входил в состав сборной региона и отличался бойцовским характером, дисциплиной и стремлением к победе. После полномасштабного вторжения России добровольно вступил в ряды защитников Украины.

Федерация бокса выразила соболезнования родным, боевым побратимам и всей спортивной семье Житомирщины.

"Светлая память. Вечная слава Герою. Юрия Егорова запомнят как человека чести и настоящего патриота", – говорится в некрологе.

Российские оккупанты убили украинского боксера, который добровольцем ушел на фронт

Как сообщал OBOZ.UA, в марте прошлого года в боях с российскими захватчиками погиб украинский боксер Валерий Родионов. Уроженец ныне оккупированного Севастополя, он после начала полномасштабного вторжения РФ патрулировал столицу, впоследствии присоединился к бригаде Нацполиции "Лють", а затем реализовал свою мечту: вступил в спецподразделение ГУР МОУ "Артан".

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