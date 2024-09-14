Российские дроны 'взорвали' дачу Ломаченко под Одессой. Фото

В результате атаки ударных беспилотников типа Shahed пострадала дача бывшего чемпиона мира по боксу в трех весовых категориях Василия Ломаченко, сообщает "Бессарабия INFORM". У здания, которое находится в городе Вилково Измаильского района Одесской области, повреждены окна и двери без последующего возгорания.

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36-летний уроженец Белгорода-Днестровского приобрел домик у местных рыболовов несколько лет назад. С началом полномасштабной войны в Украине строение уже несколько раз подвергалась вражеским атакам.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 сентября российские оккупанты запустили против Украины 76 БПЛА. 72 вражеских дрона сбили силы противовоздушной обороны.

Как отметили в ПС ВСУ, враг запускал дроны по направлениям Курск, Ейск – РФ, Чауда – Крым. Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Кроме 72-х сбитых БПЛА, два вражеских дрона локационно потеряны на территории Украины, еще два – вернулись в РФ.

Только в Одесской области бойцы ВМС ВСУ сбили 9 "Шахедов".

13 сентября россияне атаковали Одессу и Одесский район дронами-камикадзе. Обломками сбитых ударных беспилотников повреждены гаражи, жилые дома и легковые автомобили.

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