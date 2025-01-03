Реванша с Кличко не будет? Джошуа впервые высказался о бое с Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) выразил готовность провести поединок против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Это решение боксера из Уотфорда означает, что идея с организацией реванша Цыганского короля с легендарным Владимиром Кличко (64-5-0-1, 54 КО) может не воплотиться в жизнь.

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В интервью нигерийскому порталу Premium Times Nigeria Джошуа подчеркнул, что бой с Фьюри является его целью на 2025 год. В то же время Энтони не смог категорично ответить, будет ли организован такой поединок, ведь противостояние боксеров не раз срывалось из-за Тайсона.

"Я не могу остановиться и должен продолжать идти к своей цели – стать трехкратным чемпионом мира. Бой с Фьюри? Мы не уверены, случится ли это, но это моя цель. В 2025 году я нацелился на Тайсона Фьюри. Шансы на победу? Посмотрим. Все покажет ринг. Одному богу известно, что произойдет", – сказал Джошуа.

Отметим, что в минувшем году Энтони и Тайсон потерпели болезненные поражения. Джошуа сенсационно был нокаутирован соотечественником Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО), а Фьюри дважды проиграл украинскому суперчемпиону Александру Усику (23-0, 14 КО).

По словам промоутера Эдди Хирна, Джошуа испытал облегчение, когда Фьюри не смог побить нашего соотечественника, ведь до того Энтони также дважды был бит Усиком.

Как сообщал OBOZ.UA, с Тайсоном Фьюри произошла настоящая "катастрофа" после поражения от Александра Усика в реванше 21 декабря. Кроме того, в Британии сообщили о радикальных переменах с Цыганским королем.

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