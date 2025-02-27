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"Разрушается и гниет". The Sun опубликовал "шокирующие фото" проблемы Тайсона Фьюри

Максим Иншаков
Бокс
4 минуты
2,3 т.
'Разрушается и гниет'. The Sun опубликовал 'шокирующие фото' проблемы Тайсона Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри столкнулся с серьезными проблемами при попытке создать идеальное жилище для своей семьи. 36-летний боксер несколько лет назад приобрел старое поместье в Чешире с намерением снести его и построить на его месте новые хоромы с шестью спальнями, который должны были стать настоящим произведением архитектуры.

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"Разрушается и гниет". The Sun опубликовал "шокирующие фото" проблемы Тайсона Фьюри

Однако его мечты были разрушены после того, как планы по реконструкции столкнулись с неожиданными препятствиями.

"Разрушается и гниет". The Sun опубликовал "шокирующие фото" проблемы Тайсона Фьюри

"Шокирующие фотографии особняка Фьюри в Чешире, сделанные в последнее время, показывают, что дом, который когда-то был величественным, теперь находится в плачевном состоянии. Крыша обрушена, газоны заросли сорняками, а само здание разрушается и гниет", – пишет The Sun.

"Разрушается и гниет". The Sun опубликовал "шокирующие фото" проблемы Тайсона Фьюри

Строительные работы на участке были остановлены, и теперь особняк находится в аварийном состоянии, требующем серьезного ремонта.

"Разрушается и гниет". The Sun опубликовал "шокирующие фото" проблемы Тайсона Фьюри

Фьюри планировал установить бассейн, сауну, джакузи и домашний кинотеатр. Однако его амбициозные планы столкнулись с трудностями, когда на чердаке была обнаружена колония летучих мышей. Это открытие потребовало от боксера подачи заявления на специальную лицензию от Natural England, чтобы обеспечить сохранение этих охраняемых животных.

"Разрушается и гниет". The Sun опубликовал "шокирующие фото" проблемы Тайсона Фьюри

Кроме того, ему сообщили, что птицы, которые могут прилетать к его пруду и фруктовым деревьям, могут представлять опасность для самолетов, прилетающих в аэропорт Манчестера, расположенный неподалеку. Вдобавок ко всему, был поставлен ряд требований по улучшению биоразнообразия на участке, включая создание условий для гнездования птиц и обеспечение перемещения ежей через садовые ограждения. Один из департаментов местного совета также потребовал, чтобы дом был перемещен, чтобы не повредить старый дуб, растущий на территории.

"Разрушается и гниет". The Sun опубликовал "шокирующие фото" проблемы Тайсона Фьюри

Из-за всех этих осложнений Фьюри был вынужден отказаться от планов по сносу старого дома и ограничиться лишь масштабной реконструкцией существующего здания, добавив несколько пристроек и подвал с игровой и музыкальной комнатами.

"Разрушается и гниет". The Sun опубликовал "шокирующие фото" проблемы Тайсона Фьюри

Но, несмотря на полученное разрешение, состояние дома не улучшилось, и новые фотографии показывают, что участок находится в плачевном состоянии.

"Разрушается и гниет". The Sun опубликовал "шокирующие фото" проблемы Тайсона Фьюри

В добавок ко всем этим трудностям, семья Фьюри столкнулась с юридическими проблемами, когда в 2023 году выяснилось, что они сдавали парковку на своей земле, не заплатив Совету Восточного Чешира 82 166,85 фунтов стерлингов. Джон Фьюри, отец Тайсона, предстала перед судом в Честере, чтобы защитить своих сыновей, заявив, что они не нарушили закон. Однако суд обязал братьев оплатить задолженность и судебные издержки, что в сумме составило почти 100 000 фунтов стерлингов.

"Разрушается и гниет". The Sun опубликовал "шокирующие фото" проблемы Тайсона Фьюри

Тем временем, семья Фьюри живет в своем новом доме в Моркаме, который они купили в 2020 году за 1,7 миллиона фунтов стерлингов.

"Разрушается и гниет". The Sun опубликовал "шокирующие фото" проблемы Тайсона Фьюри

Это роскошное поместье с золотыми занавесками, огромными люстрами и кухней из красного мрамора стало новым домом для Тайсона, Пэрис и их детей. Ожидания относительно дома в Чешире так и не оправдались, и теперь эта недвижимость стоит заброшенной, а семья продолжает наслаждаться жизнью в своем новом, более современном доме.

"Разрушается и гниет". The Sun опубликовал "шокирующие фото" проблемы Тайсона Фьюри

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