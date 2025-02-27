'Разрушается и гниет'. The Sun опубликовал 'шокирующие фото' проблемы Тайсона Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри столкнулся с серьезными проблемами при попытке создать идеальное жилище для своей семьи. 36-летний боксер несколько лет назад приобрел старое поместье в Чешире с намерением снести его и построить на его месте новые хоромы с шестью спальнями, который должны были стать настоящим произведением архитектуры.

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Однако его мечты были разрушены после того, как планы по реконструкции столкнулись с неожиданными препятствиями.

"Шокирующие фотографии особняка Фьюри в Чешире, сделанные в последнее время, показывают, что дом, который когда-то был величественным, теперь находится в плачевном состоянии. Крыша обрушена, газоны заросли сорняками, а само здание разрушается и гниет", – пишет The Sun.

Строительные работы на участке были остановлены, и теперь особняк находится в аварийном состоянии, требующем серьезного ремонта.

Фьюри планировал установить бассейн, сауну, джакузи и домашний кинотеатр. Однако его амбициозные планы столкнулись с трудностями, когда на чердаке была обнаружена колония летучих мышей. Это открытие потребовало от боксера подачи заявления на специальную лицензию от Natural England, чтобы обеспечить сохранение этих охраняемых животных.

Кроме того, ему сообщили, что птицы, которые могут прилетать к его пруду и фруктовым деревьям, могут представлять опасность для самолетов, прилетающих в аэропорт Манчестера, расположенный неподалеку. Вдобавок ко всему, был поставлен ряд требований по улучшению биоразнообразия на участке, включая создание условий для гнездования птиц и обеспечение перемещения ежей через садовые ограждения. Один из департаментов местного совета также потребовал, чтобы дом был перемещен, чтобы не повредить старый дуб, растущий на территории.

Из-за всех этих осложнений Фьюри был вынужден отказаться от планов по сносу старого дома и ограничиться лишь масштабной реконструкцией существующего здания, добавив несколько пристроек и подвал с игровой и музыкальной комнатами.

Но, несмотря на полученное разрешение, состояние дома не улучшилось, и новые фотографии показывают, что участок находится в плачевном состоянии.

В добавок ко всем этим трудностям, семья Фьюри столкнулась с юридическими проблемами, когда в 2023 году выяснилось, что они сдавали парковку на своей земле, не заплатив Совету Восточного Чешира 82 166,85 фунтов стерлингов. Джон Фьюри, отец Тайсона, предстала перед судом в Честере, чтобы защитить своих сыновей, заявив, что они не нарушили закон. Однако суд обязал братьев оплатить задолженность и судебные издержки, что в сумме составило почти 100 000 фунтов стерлингов.

Тем временем, семья Фьюри живет в своем новом доме в Моркаме, который они купили в 2020 году за 1,7 миллиона фунтов стерлингов.

Это роскошное поместье с золотыми занавесками, огромными люстрами и кухней из красного мрамора стало новым домом для Тайсона, Пэрис и их детей. Ожидания относительно дома в Чешире так и не оправдались, и теперь эта недвижимость стоит заброшенной, а семья продолжает наслаждаться жизнью в своем новом, более современном доме.

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