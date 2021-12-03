Промоутер Фьюри высказался о бое с Майком Тайсоном, Усиком и еще двумя оппонентами

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри в 2022 году должен провести три боя. Такую мысль высказал промоутер одиозного британца Боб Арум. Также он отверг вариант с возможным выходом его подопечного в ринг против ветерана бокса Майка Тайсона, слухи о котором появились в сети.

Во время интервью с журналистом Talk Sport 89-летний Арум сказал, что Майк "слишком мал" для Фьюри. "Конкурентного боя не получилось бы. Тайсон слишком большой для Майка и легко победил бы. Что Майк сделал бы? Подпрыгнул бы и попробовал ударить Фьюри?" – с иронией отнесся к необычной идее американский промоутер.

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Арум наметил для своего подопечного большие планы.

"Хочу, чтобы Тайсон вернулся на ринг в конце февраля или начала марта и провел три поединка в 2022 году. Он готов биться с кем угодно. Я действительно уверен, что Фьюри – самый выдающийся супертяж современности, и нет никого, кто мог бы ему противостоять", – заявил Боб.

Несмотря на то, что Арум дал мудрый совет Усику и Джошуа насчет Фьюри, вряд ли Энтони откажется от реванша с украинским боксером.

Поэтому в ближайшем выходе на ринг Тайсону придется защищать свой пояс WBC, скорее всего, против Диллиана Уайта. Британец является обязательным претендентом на чемпионский бой.

Хотя в последнее время ходят слухи, что Фьюри может выйти против Усика, если Джошуа откажется от встречи с Александром за крупные отступные. Но пока что их никто не дает.

Последний раз три боя за год Фьюри проводил в 2018 году. В 2019-м он бился дважды, в 2020-м и 2021-м – по разу и только с Деонтеем Уайлдером.

Как сообщал OBOZREVATEL, озвучен ультиматум Джошуа по новому бою с Усиком.