Промоутер Ломаченко захотел подписать контракт с Усиком

Промоутер Василия Ломаченко из компании Top Rank Боб Арум заявил, что хотел бы подписать контракт с украинцем Александром Усиком.

Он отметил, что наш соотечественник является свободным агентом, если Эдди Хирн из Matchroom Boxing не организует ему чемпионский поединок против Энтони Джошуа. Американец также напомнил, что у Ломаченко тот же менеджер, что и у Усика – Эгис Климас.

"У Усика закончился контракт с Matchroom Boxing. Их сотрудничество возможно только в том случае, если будет организован его бой против Джошуа. Если этого не случится, то он является свободным агентом. Его менеджер – Эгис Климас. Он представляет интересы Василия Ломаченко и других моих клиентов. Я был бы рад принять Усика в свою команду", – цитирует слова Арума издание BoxingNews24.

Отметим, что сейчас Александр сотрудничает с украинской компанией K2 Promotions, с которой он подписал соглашение в ноябре 2013 года. Хирн из Matchroom Boxing был со-промоутером нашего соотечественника.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор компании K2 Александр Красюк поставил точку в ситуации с контрактом Усика.