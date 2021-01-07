Поздравление Усика возмутило украинцев в сети

Максим Иншаков Бокс 19:31, 7.01.2021

Поздравление с Рождеством от непобедимого украинского боксера Александра Усика (18-0, 13 КО) вызвало волну критики в социальных сетях.

Поклонники спортсмена не оценили то, что он переоделся в рясу, а также то, что большая часть его речи была на русском языке.

"Извините, но бить людей (подобие Бога), а затем молиться и ходить в церковь это лицемерие и лжевера... ты или там или тут..." – написал один из юзеров.

Остальные пользователи интересовались, почему нельзя было поздравить на украинском языке.

"А полностью на украинском, слабо? Скажи нормально и тебя будет любить народ", – отметил подписчик Усика.

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Instagram Александра Усика

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всех украинцев с Рождеством поздравил капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук. Он с женой Анной надели вышиванки и прочли трогательный стих.

В социальных сетях украинцы высоко оценили это поздравление.

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