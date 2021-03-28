Поветкин – Уайт: опубликовано видео победного нокаута и лучшие моменты боя

Максим Иншаков Бокс 11:01, 28.03.2021 Обновлено: 11:17, 28.03.2021

Британский супертяж Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) победил россиянина Александра Поветкина (36-3-1, 25 КО) в бою-реванше и завоевал пояс временного чемпиона в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Поединок в Гибралтаре завершился тяжелым нокаутом Русского Витязя в конце 4-го раунда.

Уайт с первых секунд доминировал в ринге, и уже в 1-м раунде несколькими боковыми серьезно пошатнул россиянина. Поветкин ничего не смог поделать с правым прямым британца.

Диллиан раз за разом доносил "бомбы" до головы оппонента, и в 4-й трехминутке одна из таких "плюх" стала для Александра фатальной.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть сам момент нокаута, а также лучшие моменты поединка.

Напомним, что первая встреча между этими боксерами состоялась 23 августа 2020 года. Тогда россиянин два раза падал в нокдаун, но в итоге смог вырубить соперника мощным боковым. Позже этот нокаут был признан нокаутом года.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

Арестованный Семенченко попал в больницу, – адвокат

Перевод часов 2021: в ночь на 28 марта Украина перешла на летнее время

Семенченко в Крыму судили за двойное убийство, – генерал полиции

Степанов – о срыве вакцинации: там куча абсурда, мне аж стыдно

Шевченко на украинском языке обратился ко всем болельщикам. Видео