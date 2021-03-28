Повєткін – Вайт: опубліковано відео переможного нокауту і найкращі моменти бою

Максим Іншаков Бокс 11:01, 28.03.2021 Оновлено: 11:17, 28.03.2021

Британський супертяж Ділліан Вайт (28-2, 18 КО) переміг росіянина Олександра Повєткіна (36-3-1, 25 КО) в бою-реванші і завоював пояс тимчасового чемпіона в суперважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Поєдинок у Гібралтарі завершився важким нокаутом Російського Витязя наприкінці 4-го раунду.

Вайт ыз перших секунд домінував у рингу, і вже в 1-му раунді декількома бічними серйозно похитнув росіянина. Повєткін нічого не зміг вдіяти з правим прямим британця.

Ділліан раз по раз доносив "бомби" до голови опонента, і в 4-й трихвилинці одна з таких "плюх" стала для Олександра фатальною.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися сам момент нокауту, а також найкращі моменти поєдинку.

Нагадаємо, що перша зустріч між цими боксерами відбулася 23 серпня 2020 року. Тоді росіянин двычы падав у нокдаун, але в підсумку зміг вирубати суперника потужним боковим. Пізніше цей нокаут був визнаний нокаутом року.

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