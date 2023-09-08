Кличко в Москве собрал 'Олимпийский': в последнем бою украинца кровь заливала лицо и торс соперника

11 лет назад титулованный украинский боксер супертяжелого веса Виталий Кличко провел свой последний бой на профессиональном ринге. 8 сентября 2012 года в Москве будущий мэр Киева одержал досрочную победу над немцем сирийского происхождения Мануэлем Чарром и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

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Возобновив бойцовскую карьеру в 2008-м после перерыва в 3,5 года, Кличко-старший достаточно удачно совмещал бокс и политику. Однако в 2012-м стало понятно, что он вот-вот повесит перчатки на гвоздь: Виталию должно было исполниться 41 и осенью он должен был участвовать в выборах в РВ вместе со своей партией "Удар". Да и от плана стать мэром Киева спортсмен не отказывался.

Немецкое издание Express первым сообщило, что соперником Кличко 1 сентября в его финальною бою станет именно молодой и на тот момент непобедимый Чарр. Только вот по информации ресурса, местом боя должен был стать Киев, что "принесет Кличко в преддверии парламентских выборов дополнительные симпатии избирателей".

Однако с проведением поединка в столице Украины возникли организационные проблемы и его пришлось перенести на "Олимпийский" в... Москву, где на тот момент Виталий был очень популярным и билеты раскупали быстро. Российские СМИ писали, что одним из гостей боя может стать президент России Путин.

Любопытно, что немец за неделю до боя выиграл в лотерею около 5 000 евро и заявил журналистам, что был близок к завершению карьеры: "Еще одна правильная цифра – и я отменил бы бой с Кличко и ушел в отставку".

После скандального поражения от британца Леннокса Льюиса в декабре 2003 года Кличко-старший оставался непобедимым, выиграв 12 боев кряду. И несмотря на то, что на момент схватки украинцу было уже 41, а претенденту 27 и он мог похвастать рекордом 21-0, абсолютным фаворитом считался Виталий. Его уровень мастерства не вызывал сомнений, а Чарр до этого не дрался ни с кем из бойцом топ-уровня.

"Мой соперник молод и не знает поражений, так что его нельзя недооценивать", – говорил в интервью перед боем Кличко.

"Всю свою карьеру я был аутсайдером: в любителях, в К-1, ММА и, конечно, в профессиональном боксе. Мое сердце из стали, а тело – из металла. Меня не удержать. Да будет бой!", – заявлял Мануэль. Однако, несмотря на громкие слова перед поединком, оказать достойное сопротивление в ринге немец не смог.

Жена Кличко Наталья исполнила перед боем мужа с Чарром песню "The Power of Love". А в Киеве, в студии телеканала "Интер" в прямом эфире поединок комментировал бывший соперник Виталия Леннокс Льюис.

С первого раунда молодой претендент работал вторым номером, только и успевая уклоняться от тяжелых ударов украинца. Однако в конце второго раунда Чарр созрел для контратак, но в одной из них пропустил встречный удар правой и упал на канвас, оказавшись в нокдауне впервые в карьере. И тут сразу же прозвучал гонг.

В третьем раунде преимущество украинца только нарастало. А в четвертом борьба стремительно закончилась. Все решил короткий встречный левый крюк Виталия, который пришелся в правую бровь Мануэля. Кожа лопнула и из раны пошла кровь, заливая лицо претендента и его торс.

Чарр еще недолго побоксировал с рассечением, но спустя некоторое время в том же четвертом раунде рефери остановил поединок и повел немца на осмотр к врачу. Доктор внимательно исследовал рассечение и рекомендовал рефери завершить бой. Естественно, Мануэль Чарр был категорически не согласен с таким финалом, эмоционально спорил, но судья уже принял решение.

В итоге в своем последнем бою Доктор Железный Кулак выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде, одержав 45 победу на профессиональном ринге. Хотя тогда украинец еще оставлял надежду своим фанатам: в послематчевом интервью на вопрос о том, что будет с его боксерской карьерой дальше, Кличко-старший ответил весьма двусмысленно: "Продолжение следует…"

Но в декабре 2013 года во время Революции достоинства Виталий объявил о приостановке боксерской карьеры, после чего WBC присвоила украинцу статус почетного чемпиона мира. А в 20 марта 2014-го Кличко-старший официально сообщил, что вешает перчатки на гвоздь.

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