Полиция показала, с чем задержала знаменитого украинского боксера, которого будут судить за массовые кражи. Фото

Управление полиции Днепропетровской области показала фотографии с задержания бывшего чемпиона мира по боксу и участника Олимпиады-2012 Евгения Хитрова. 36-летний Хитров, который последнее время занимал пост президента Федерации бокса в Кривом Роге и работал тренером, был задержан по подозрению в участии в серии масштабных краж с аграрных предприятий.

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По данным полиции, с начала 2025 года в Криворожском районе и соседних областях начали регулярно исчезать посевные материалы, удобрения и гербициды.

Работали воры ночью — ломали замки на складах и вывозили все грузовиками. Правоохранители открыли уголовные дела по статье о крупной краже с проникновением.

26 апреля Хитрова и его подельника задержали с поличным после очередного налета на хозяйство. Во время обысков у них нашли украденные товары и инструменты для взлома.

Сейчас обоим фигурантам предъявлено подозрение по части 4 статьи 185 УК Украины — речь идет о кражах в особо крупных размерах в условиях военного положения.

Суд уже избрал им меру пресечения — содержание под стражей. Также полиция проверяет, не связаны ли они с другими аналогичными преступлениями в Николаевской и Кировоградской областях.

Для справки: Евгений Игоревич Хитров – заслуженный мастер спорта Украины по боксу, выступал в средней и второй средней весовых категориях.

В любительской карьере Хитров добился значительных успехов: выиграл Кубок Европы 2010 года и стал чемпионом мира в 2011 году, победив в финале японца Рёта Мурата. На Олимпийских играх 2012 года спорно уступил британцу Энтони Огого. В 2013 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, снова столкнувшись с судейскими решениями не в свою пользу.

Осенью 2013 года Хитров перешёл в профессиональный бокс, подписав контракт с американской Fight Promotions. В дебютном бою нокаутировал соперника в первом раунде. Позже работал с промоутерскими компаниями Iron Mike Promotions и DiBella Entertainment. Первое поражение на профи-ринге потерпел в январе 2017 года от Имманувела Алиима в бою за вакантный титул WBC Silver.

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