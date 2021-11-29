"Подгоревшая" бывшая невеста Кличко похвасталась фото с красавцем на базаре
Звезда американских сериалов Хайден Панеттьери, которая длительное время состояла в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко, поделилась свежими кадрами с отдыха на Таити. 32-летняя актриса приятно провела время в кругу семьи на островах в Тихом океане.
На своей странице в Instagram Панеттьери показала фото с братом Дженсеном. Несмотря на маску на ее лице, заметно, что девушка успела подгореть на пляже. "Время брата и сестры на удивительном базаре", – озаглавила кадр Хайден. Что именно их впечатлило среди торговцев, девушка не поведала.
Кстати, ее 27-летний брат – также актер, причем, начал сниматься еще в юношеском возрасте.
Кроме того, бывшая невеста Кличко решила поделиться своим новым портретным фото с распущенными волосами.
Хотя на Таити она предпочитала другую прическу.
Несмотря на разрыв отношений с украинским боксером в 2018 году, Хайден не стала враждовать с Владимиром. Она до сих пор считает его образцом мужественности, а дочь воспитывается Кличко-младшим в Киеве.
Сама же Хайден в последние годы боролась с депрессией, встречалась с несколькими мужчинами, но личного счастья пока что не нашла.
Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер назвал единственный вариант, что может вернуть Владимира Кличко в бокс.