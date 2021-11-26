Бывшая невеста Кличко предстала на Таити в новом образе

Знаменитая американская телеактриса Хайден Панеттьери похвасталась прекрасным отдыхом на экзотическом курорте. Бывшая девушка украинского боксера-чемпиона Владимира Кличко побывала на далеком Таити.

32-летняя красавица на своей странице в Instagram показала фотографии с пребывания на острове в Тихом океане. Хайден уверенной улыбкой подтвердила, что выглядит прекрасно.

Правда, слишком много кадров Панеттьери демонстрировать публике не стала, но засветилась в небольшой компании мужчин на фоне прекрасного пейзажа.

Видео дня

Во время пребывания в салоне самолета блондинка распустила волосы и одарила всех жизнерадостной улыбкой.

Напомним, Кличко-младший и Панеттьери встречались с перерывами в 2009-2018 годах. В 2014-м у них родилась дочь Кайя-Евдокия, которая преимущественно живет в Киеве с отцом.

После разрыва отношений с украинским боксером Хайден встречалась с несколькими мужчинами, но до замужества дело не дошло.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усика нокаутировали в спарринге: тренер Кличко рассказал подробности.

Ранее Хайден Панеттьери поразила новой прической.