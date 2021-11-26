Бывшая невеста Кличко предстала на Таити в новом образе
Знаменитая американская телеактриса Хайден Панеттьери похвасталась прекрасным отдыхом на экзотическом курорте. Бывшая девушка украинского боксера-чемпиона Владимира Кличко побывала на далеком Таити.
32-летняя красавица на своей странице в Instagram показала фотографии с пребывания на острове в Тихом океане. Хайден уверенной улыбкой подтвердила, что выглядит прекрасно.
Правда, слишком много кадров Панеттьери демонстрировать публике не стала, но засветилась в небольшой компании мужчин на фоне прекрасного пейзажа.
Во время пребывания в салоне самолета блондинка распустила волосы и одарила всех жизнерадостной улыбкой.
Напомним, Кличко-младший и Панеттьери встречались с перерывами в 2009-2018 годах. В 2014-м у них родилась дочь Кайя-Евдокия, которая преимущественно живет в Киеве с отцом.
После разрыва отношений с украинским боксером Хайден встречалась с несколькими мужчинами, но до замужества дело не дошло.
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