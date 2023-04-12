''Победим российское варварство'': Владимир Кличко отреагировал на жуткое видео с украинским военным

Легенда мирового бокса Владимир Кличко не смог пройти мимо видео с казнью украинского военнопленного российскими нелюдями из армии РФ. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе особо подчеркнул, что террористы РФ не просто совершают жуткие преступления, но и стремятся предать их максимальной огласке.

Видео дня

Об этом Владимир написал на своей странице в социальной сети Twitter. Кличко-младший выразил уверенность в том, что все виновные в этом убийстве будут наказаны. Бывший боксер также добавил, что украинцы давно перестали бояться российских варваров.

"Это видео с обезглавливанием – это варварство. Как и для всех террористов, для России важно не только совершить преступление, но и максимально распространить его. Распространить страх. Россия таким образом только раcкрывает свое мерзкое лицо. Мы давно победили страх, скоро победим и российское варварство", – отметил экс-чемпион мира.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия пытается сделать нормой военные преступления. Он призвал мир не закрывать глаза на видео с убийством защитника нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в издании CNN заявили, что нашли еще одно видео с убийством украинских военных. Кадры, где тела двух воинов лежат на земле, похоже, были сняты совсем недавно.