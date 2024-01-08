Фьюри отобрал у Кличко 'короля сауны', ломал пальцы в Донецке и хотел воевать: что связывает британца и Украину

До объединительного чемпионского боя в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (21-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-01, 24 КО) остается 40 дней. 17 февраля крымчанин может взять реванш за Владимира Кличко и завоевать недостающий пояс WBC. А еще немного утихомирить "Цыганского короля", который любит рассказывать, как запугивал украинского чемпиона.

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OBOZ.UA решил рассказать о связях британца с нашей страной и вспомнить, как он проигрывал в Донецке, обвинял украинцев в том, что они охраняли лагеря смерти, и издевался над футбольной сборной.

"КОРОЛЬ" В ДОНЕЦКЕ. Первое, что нужно знать, что Фьюри боксировал в Украине. Это произошло в 2007 году, когда еще 18-летний Тайсон выступал на международном любительском турнире Donbass Junior Cup в Донецке. В полуфинале его бой с Владимиром Бандурой остановили в виду явного преимущества. К тому Фьюри в пылу борьбы сломал сопернику два пальца. Но в финале проиграл бойцу из Запорожья Ивану Безверхому – 10:23.

Правда, уже через четыре месяца после поединка в столице Донбасса британец взял у Ивана реванш на юниорском чемпионате Европы, где сам довольствовался "серебром". А всего через год "Цыганский король" ушел в профессионалы – после того, как не получилось отобраться на Олимпиаду-2008.

ЗАПУГИВАНИЕ КЛИЧКО. Что умеет хорошо делать Фьюри, кроме как махать кулаками, так это рассказывать истории. Да так, что не разберешь, что в них правда, а что – приукрасил, как он это любит. Как бы там ни было, но Тайсон считает, что фундамент победы над Владимиром Кличко он заложил еще в 2010 году, когда полетел в Детройт к тренеру Кличко Мануэлю Стюарду.

Фьюри хотел, чтобы легендарный коуч научил его настоящему профессиональному боксу и тому, как в будущем одолеть украинского чемпиона, державшего титулы в супертяжелом весе более 10 лет. По словам Тайсона, именно Мэнни позвонил ему позже и позвал в тренировочный лагерь Владимира в Австрии, когда чемпион готовился защищать пояс против Дерека Чисоры в декабре 2010 года, но бой отменили из-за травмы украинца.

Естественно, Фьюри сразу ухватился за шанс поближе познакомиться с Владимиром, которого он собирался скинуть с трона. А в своей книге "Под маской" заявил, что сам Стюард таким образом подготовил почву для триумфа британца в будущем бою с Кличко. Якобы во время одной из тренировок Мэнни указал на него и громко произнес: "Тайсон будет новым непобедимым чемпионом мира в тяжелом весе". Что не понравилось Кличко.

Также Тайсон утверждает, что после этого Стюард позвонил ему ранним утром, чтобы узнать мнение о форме украинца: "Я не стал скрывать, что отправился в Австрию, готовясь встретить Супермена, но увидел простого человека в перчатках, ничего особенного". Фьюри утверждал, что украинец тогда был не на высоте, а еще британец подрывал его веру в собственные силы своим поведением.

"Во время тренировок он постоянно таращился на спарринг-партнеров, пытаясь их запугать. В психологии он был силен – ему было известно, что многих из этих парней он потом может встретить на ринге, и они проиграют еще до первого гонга, потому что воспоминания о тренировочном лагере будут их преследовать. Но со мной у него это не прошло. Он бросал на меня пристальный взгляд, а я в ответ кричал на весь зал: "Эй, у тебя проблемы, что ли?", – писал Фьюри.

Также британец любит историю, когда отобрал у Кличко-младшего звание короля сауны, пересидев того в парилке. И тогда понял, что побьет Владимира. Хотя их встреча произошла только спустя пять лет – 28 ноября 2015-го в Дюссельдорфе.

После сенсационного выигрыша единогласным решением судей британец получил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. Но потом потерял все из-за депрессии и проваленного теста на наркотики.

ГИТЛЕР И УКРАИНЦЫ. До полномасштабной войны с Россией создавалось впечатление, что Фьюри не очень хорошо думает про украинцев. Он заявил, что во время Второй мировой войны они охраняли нацистские лагеря смерти. Британец выдал такое в словесной перепалке с Владимиром Кличко в 2016 году. Когда Фьюри заявил, что евреи всем промывают мозги, Кличко сравнил его слова с высказываниями Гитлера. И Тайсон жутко обиделся.

"Владимир – необразованный человек и не понимает, что Гитлер убил тысячи цыган, если не миллионы. Называть меня так – огромное оскорбление, потому что множество моих предков были убиты Гитлером. Давайте не будем забывать, что украинцы во время войны охраняли лагеря смерти, где убивали мой народ", – добавил британец в Instagram.

ФАНАТ ПРОТИВ ЗИНЧЕНКО. Не секрет, что Цыганский король является большим фанатом футбола. Уроженец Манчестера болеет за местный "Юнайтед" и на дух не переносит "МанСити". Поэтому и отношение к украинцу Александру Зинченко в эпоху его выступления в команде Хосепа Гвардиолы было соответствующим. Хотя вряд ли он стал больше любить полузащитника нашей национальной сборной, когда тот перешел в лондонский "Арсенал"...

Также Фьюри не мог не унизить Украину и не вспомнить о победе над Кличко после разгрома Англией сборной Шевченко 4:0 в четвертьфинале Евро-2020. "Не видел такого избиения Украины с 28 ноября 2015 в Дюссельдорфе", – написал "Цыганский король" в Twitter.

НЕ ЕГО ВОЙНА В УКРАИНЕ. Вся двойственность и непоследовательность натуры Фьюри проявились и после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В первых числах марта 2022 года он поддержал украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, вступивших в ряды теробороны. Даже сам был готов воевать, если так сложатся обстоятельства.

"Это фантастика. Я буду первым, кто присоединится, если Англия или США вмешаются в войну, буду первым в очереди. Мой папа тоже, и все ребята – мы запишемся в добровольцы. Если вы из этой страны, живете там – защищайте ее. Любите свою женщину и боритесь за свою страну", – заявлял Фьюри.

А буквально в апреле 2022 пошел на попятную, отметив, что его не касается война России в Украине. Цыганский король также открестился от связей с ирландским криминальным авторитетом Даниэлем Кинаханом, попавшим под санкции США. Его банда занимается контрабандой оружия и наркотиков с оборотом в 1 млрд долларов. Хотя ранее боксер выкладывал общее фото с преступником.

"Кто-то недавно меня спрашивал об Украине. Но это не мое дело. Не имеет никакого отношения ко мне. Свои дела я держу при себе. Взаимоотношения с Кинаханом? Да, но у меня также были личные деловые отношения с Владимиром Кличко, не так ли? Не забывайте, что мы заработали друг другу миллионы долларов. Меня не касается, что человек делает в своем бизнесе. Я боксер и не лезу в чужие дела", – сказал Фьюри.

А осенью 2023 года, когда шли переговоры между командами Усика и Фьюри по поводу будущего поединка, Александр приглашал чемпиона WBC в Украину. "Но я отказался по очевидным причинам", – подчеркнул британец, имея в виду военные действия в стране.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сенсационный чемпион мира объяснил, в чем преимущество Усика над Фьюри.

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