Нокаут за 4 секунды. Непобедимый боксер выиграл бой первым же ударом. Видео

Непобедимый американец Джейсон Сантана (3-0, 3 КО) добыл эффектную победу на вечере бокса в Мемфисе (США). На ринге Memphis Music Room в рамках поединка в найлегчайшем весе 24-летний боец побил соотечественника-джорнимена Кеннета Джеймерсона (0-6).

Видео дня

Встреча оказалась сверхскоротечной. После того, как судья объявил о начале боя, Джеймерсон попытался поприветствовать соперника. Сантана одним движением отбил перчатку оппонента, а вторым нанес ему мощнейший удар в голову.

Кеннет пошатнулся, после чего сразу получил вторую плюху, которая отправила его на настил. Рефери моментально остановил встречу, присудив победу фавориту.

Отметим, что в сети мнения пользователей разделились. Некоторые посчитали, что это был подлый трюк в исполнении Сантаны. Другие юзеры отметили, что если ты вышел на бой, то должен постоянно быть готовым к удару.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!