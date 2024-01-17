'Ни за какие деньги'. Непобедимый супертяж отказался от боя с российским боксером

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) признался, что ему предлагали провести поединок с российским боксером. По словам 28-летнего киевлянина ему поступили достаточно выгодные предложение, но он их даже не рассматривал.

Видео дня

"Первое предложение – это был бой с Сергеем Кузьминым (19-2, 14 КО) за 200 000 долларов. Но я ответил, что с россиянами не буду боксировать ни за какие деньги и не хочу давать им возможность зарабатывать. А еще я понимаю, что это вряд ли будет похоже на бокс. Будет очень тяжело сдерживать себя психологически", - цитирует Сиренко profiboxing.com.ua.

Второй раз ему хотели организовать схватку с армянином Гургеном Оганесяном (5-0, 5 КО), но Владислав посчитал, что это серьезный риск - принимать такой бой без должной подготовки.

"Однозначно это хороший поединок. И мне, честно говоря, хотелось бы выйти с ним в ринг. Но на этом этапе карьеры с моей стороны это было бы нелепо – сразу принимать такое предложение", – отметил наш соотечественник.

Как сообщал OBOZ.UA, Сиренко не раз заявлял, что российским спортсменам нет места в нормальном обществе.

В интервью в июне 2022 года Владислав признался, что 24 февраля разделило его жизнь на до и после. Он прекрасно помнит тот день, "когда начался этот ужас".

Ранее Сиренко назвал геноцидом соотечественников "военную спецоперацию" Путина в нашей стране. Он призвал делиться в сети информацией о военных преступлениях России в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!