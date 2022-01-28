Незадолго до самоубийства Вирчис просил о помощи. Друг рассказал о его проблемах

Бывший чемпион Европы по боксу среди профессионалов Владимир Вирчис, который умер в пятницу, 28 января, незадолго до смерти обращался за помощью к друзьям. 48-летний спортсмен в последние недели переживал депрессию.

На своей странице в Facebook Вирчис в начале января признался, что пребывает в отчаянии.

"Наверняка найдутся, не дай Бог, конечно, люди, которые доходили до состояния отчаяния после того, как их подшвырнули близкие друзья на доверии? Можно ли стартануть с нуля? Руки есть, ноги есть, мозгов немного не хватает.

Поделитесь горьким опытом, я думаю многим интересно будет, просто стесняются. Алкоголь и наркотики не предлагать. Может, вместе что-то придумаем? Немого странно выглядит, когда боксеры за помощью обращаются", – писал Владимир подписчикам.

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Один из друзей Вирчиса, Тимофей Нагорный – бывший муж гимнастки Лилии Подкопаевой, в комментарии Novyny.live подтвердил, что боксер пребывал в непростом состоянии.

"Это тяжелая ситуация, но сейчас у многих так. Хочу сказать, что он великий человек и замечательный друг. Мы просто шокированы. Мы вчера с ним разговаривали, он был на том заседании. Последние несколько недель у него было очень тяжелое физическое состояние.

Версий и догадок у нас может быть очень много. Да, он болел, да, ему было тяжело... Коронавирус ходит по стране и забирает многих людей. Я его очень просил, чтобы он себя поберег, отлежался", – сбивчиво поделился горем Нагорный.

Он заметил, что Владимир не признавал заболевание коронавирусом, хотя у него были признаки этого. Сейчас бизнесмен пытается "выбить" Вирчису место на Байковом кладбище в Киеве.

Напомним, боксер родом из Каховки (рост – 197 см, вес – 112 кг) на профессиональном ринге в 1999-2009 годах в 28 боях добыл 26 побед, в том числе 21 – нокаутом. Был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003-2004 гг.) и WBO (2005-2006 гг.), чемпионом Европы (2007).

После завершения карьеры Вирчис занимался бизнесом. У него была жена Ирина и дочь-студентка Амина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вирчис перед смертью требовал от Мангера вернуть долг.