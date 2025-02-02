Невероятная фотография, как выглядели боксеры после 100-раундового боя, стала вирусным в сети

6 апреля 1893 года в Новом Орлеане состоялся рекордный боксерский поединок между Энди Боуэном и Джеком Берком. Они боролись за титул чемпиона южных штатов и приз в 2500 долларов.

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Бой продлился 110 раундов (7 часов 19 минут) и стал самым длинным в истории. Берк доминировал в первых раундах, но сломал обе руки, после чего Боуэн перехватил инициативу. Однако ни один из бойцов не смог завершить поединок досрочно.

К 50-му раунду зрители начали уходить, а к 108-му рефери Джон Даффи предупредил, что даст еще два раунда. В 110-м не было нанесено ни одного удара, и бой признали несостоявшимся, присудив ничью. Призовой фонд разделили поровну.

После поединка оба боксера потеряли по 5 кг. Берк с переломами рук провел шесть недель в больнице, а Боуэн уже через месяц вышел на новый бой.

В сети эта история обрела вторую жизнь после того, как к ней добавили фотографию, сгенерированную искусственным интеллектом.

"Вот как выглядели два боксера после того, как провели между собой 110 раундов!" – говорилось в подписи к снимку.

Меньше чем за неделю пост в соцсетях собрал более 8 тысяч реакций, 435 комментариев, а 1400 пользователей поделились им у себя на страницах.

Стоит отметить, что не все читатели повелись на этот развод. Многие под кадром шутили, что они сами присутствовали на этой схватке или смотрели прямую трансляцию. Некоторые указывали на несоответствие антропометрии спортсменов, которых создал компьютер.

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