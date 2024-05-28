'Нет ударной мощи': в России предрекли Усику свержение с чемпионского трона после победы над Фьюри

Российский тренер по боксу Виталий Сланов поставил под сомнение дальнейшие перспективы нового абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО). Наставник Мурата Гассиева (30-2-0-1, 23 КО), которого украинец деклассировал в 2018 году, высказался о том, что у нашего соотечественника якобы нет ударной мощи.

Об этом Сланов заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Специалист добавил, что карьера Усика находится в своей завершающей стадии и скоро он начнет уступать более молодым соперникам. В частности, россиянин выразил поддержку хорватскому супертяжу Филипу Хрговичу (17-0, 14 КО).

""Усик с каждым боем взрослее. Думаю, что в скором времени его скорость передвижения и тайминг могут пропасть. И тогда преимущество будет у более молодых. У Усика практически нет ударной мощи. А тот же Хргович в самом расцвете. У него есть шанс пошуметь. Но в дивизионе много интересных боксеов", – сказал Сланов.

Отметим, что перед боем Усика с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) тренер Гассиева выдвинул обвинения Усику в манипуляции судьями. Также он предрекал, что сам поединок украинца и британца будет скучным.

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч назвал главного виновника поражения Тайсона от Александра. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Усику следует завершить карьеру. А в команде Фьюри высказались о лишении украинца пояса Международной федерации бокса (IBF).

Также были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. В то же время команда нашего боксера обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

Фьюри официально активировал пункт о реванше с Усиком. Букмекеры уже начали принимать ставки на поединок. Также было раскрыто соглашение, согласно которому украинец лишится титула абсолютного чемпиона.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри получил странную дисквалификацию после поражения от Александра Усика. Также была озвучена судьба украинца после победы в бою 18 мая.

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