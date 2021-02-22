Непобедимый украинский чемпион по боксу узнал имя следующего соперника: дата боя

Украинский чемпион по версии WBO International Денис Беринчик (14-0, 8 КО) подерется с чилийцем Хосе Санчесом (18-1, 7 КО), который владеет поясом WBO Latino, 21 марта в ТРЦ "Терминал" в Броварах под Киевом.

Как сообщается на странице K2 Promotions Ukraine в Instagram, этот поединок станет главным событием первого вечера бокса промоушена братьев Кличко в 2021 году. Также на ринг выйдут Василий Чеботарь против Хасана Байсангурова, Даниил Каплан против Александра Узуна и другие.

Напомним, что последний бой Беринчика состоялся в октябре 2020 года. Тогда он легко разобрался с румыном Виорелом Симионом (22-3, 9 КО), отправив его в нокаут в восьмом раунде. Отметим, что перед началом противостояния украинец эффектно появился на ринге, "прилетев" на него в образе Супермена.

Сейчас Денис занимает третье место в мировом рейтинге легковесов по линии WBO и шестую позицию в списке лучших боксеров этого дивизиона по версии IBF.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беринчик назвал неграмотными большую часть населения Украины и объяснил, почему так считает.