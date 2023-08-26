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Непобедимый украинский боксер потерпел 1-е поражение в чемпионском бою, трижды упав в нокдаун в 1-м раунде. Видео
Непобедимый украинский боксер Дмитриф Митрофанов (13-0-1, 6 КО) проиграл в поединке за титул чемпиона по версии WBC Silver в среднем весе. В андеркарте боя Усик – Дюбуа 33-летний уроженец Чернигова уступил техническим нокаутом Хамзе Ширазу (18-0, 14 КО).
24-летний британец с первых секунд захватил инициативу, полностью доминируя в ринге. Наш соотечественник выглядел абсолютно беспомощно, один за одним пропуская удары в голову и по корпусу.
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