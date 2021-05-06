Непобедимый украинский боксер попал в перестрелку

Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (15-0, 9 КО) заявил, что на тренировке попал в перестрелку.

33-летний уроженец Краснодона выложил видео у себя в Instagram, где подробно описал произошедшее.

"Здоров пацаны! Я смотрю у вас там уже тренировки начались. Сбор начался. Вчера было вечером три огнестрела. Дали всем ногу, одному бедро сломали, трофейную "беретту" забрали. Ссадины у меня на локтях и на коленях. Так что заживаем", – сказал Беринчик.

Напомним, что в 2015 году в Одессе во время ночной стрельбы в еврейской больнице погиб известный украинский боксер Сергей Лащенко. Получив ранение, Лащенко с друзьями добрался до ближайшей больницы, но там был настигнут убийцами и расстрелян из травматического пистолета (одна пуля попала ему в шею и перебила сонную артерию).

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 марта украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик эффектно защитил свой титул. Бой против чилийца Хосе Санчес (18-2, 7 КО) завершился досрочно.