Непобедимый российский боксер выиграл бой нокаутом и стал новым чемпионом мира. Видео

Россиянин Раджаб Бутаев (14-0, 11 КО), выступающий в полусреднем весе, добыл эффектную победу над чемпионом WBA Джеймелом Джеймсом (27-2, 12 КО) из США. Поединок на вечере бокса в американском Лас-Вегас завершился досрочным нокаутом.

No mercy. @ButaevR scores a TKO win over James in a thriller 💥#JamesButaev pic.twitter.com/4dqrUnQFNt — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) October 31, 2021

Хозяин ринга, будучи в статусе фаворита, удачно начал бой, но в четвертом раунде россиянин поменял стойку и это стало ключевым моментом.

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27-летний уроженец Сальска (Ростовская область) перехватил инициативу, выглядел заметно свежее оппонента и раз за разом пробивал его защиту.

В девятой трехминутке Бутаев прижал Джеймел к канатам, став методично избивать. Рефери остановил поединок, хотя со стороны это выглядело несколько преждевременно.

Сам проигравший не стал спорить с судьей, в послематчевом интервью признав, что его соперник выглядел сильнее.

Свой следующий поединок Бутаев должен провести с победителем боя между суперчемпионом WBA в полусреднем весе Йорденисом Угасом и Эймантасом Станионисом.

Сам Угас недавно выразил недовольство, что Всемирная боксерская ассоциация не позволила ему провести объединительный поединок, поэтому особо не горит желанием биться с российским претендентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, месяц назад непобедимый боксер вырубил соперника брутальным нокаутом, заставив медиков выбежать на ринг.