Непобедимый российский боксер выиграл бой нокаутом и стал новым чемпионом мира. Видео

Россиянин Раджаб Бутаев (14-0, 11 КО), выступающий в полусреднем весе, добыл эффектную победу над чемпионом WBA Джеймелом Джеймсом (27-2, 12 КО) из США. Поединок на вечере бокса в американском Лас-Вегас завершился досрочным нокаутом.

No mercy. @ButaevR scores a TKO win over James in a thriller 💥#JamesButaev pic.twitter.com/4dqrUnQFNt