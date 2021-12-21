Непобедимый российский боксер готов провести бой с украинцем. Тот ответил согласием

Российский чемпион по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Биволом (19-0, 11 КО) не против провести поединок с украинцем Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО). В эфире Youtube-канала USACHEV TV, 31-летний Бивол заявил, что если у него не будет получаться сразиться за титул, то он без проблем выйдет в ринг с Гвоздиком.

Сам Александр поблагодарил россиянина и заявил, что готов встретиться и обсудить все эти моменты.

"Спасибо большое за поддержку, Дима. С удовольствием приеду, могу даже тебе помочь в спаррингах. Хочешь побоксировать – можем встретиться, об этом поговорить и обсудить все момент", – отметил 34-летний Гвоздик.

В то же время харьковчанин, который завершил карьеру в июне прошлого года, признался, что не очень верит в то, что этот бой состоится.

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"Я все равно думаю, что это не больше, чем разговоры. Потому что я же прекрасно понимаю, что на сегодняшний день когда я простаиваю, мой актив как боксера очень быстро обесценивается", – подытожил украинец.

Напомним, что Гвоздик профессиональную карьеру начал в феврале 2014 года, заключив контракт с промоутерской компанией Top Rank

9 апреля 2016 года нокаутировал во 2-м раунде бывшего претендента на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе француза Наджиба Мохаммеди.

23 июля 2016 года нокаутировал в 6-м раунде бывшего претендента на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе американца Томми Карпенси.

19 ноября 2016 года победил бывшего претендента на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе малавийца Айзека Чилембу.

17 марта 2018 года победил по очкам француза Мехди Амара в бою за вакантный титул временного чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC.

Последний бой харьковчанин провел 19 октября 2019 года, проиграв нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО), владеющему титулом по версии IBF.

Бивол 2 мая добыл красивую победу над боксером из Великобритании Крэйгом Ричардсом (16-2-1, 9 КО).

Поединок на шоу в Манчестере завершился единогласным решением судей 118-110, 115-113 и 115-114.