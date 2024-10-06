Непобедимый чемпион нокаутом выбросил соперника за канаты. Видео

Британский чемпион мира по версии WBA в полулегком весе Ник Болл (21-0-1, 12 КО) эффектно победил многократного претендента из США Ронни Риоса (34-5, 17 КО). 12-раундовый бой на вечере бокса промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions в Ливерпуле (Англия) завершился досрочно.

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С первых минут встречи Болл захватил инициативу в ринге, перебивая претендента во всех компонентах. Во 2-й трехминутке британскому бойцу удалось провести точную атаку, после которой американец упал в первый нокдаун.

Риос смог продолжить встречу и к 5-му раунду пришел в себя. Как только Болл снизил интенсивность атак, преимущество сразу же перешло к представителю США.

Однако перелома в поединке не случилась. Развязка наступила в 10-м раунде, когда чемпион зашал оппонента у канатов и начал просто месить его мощными ударами. После одной из таких плюх Риос вывалился за канаты, после чего рефери остановил бой.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле этого год родившийся в Украине боксер победил брутальным нокаутом, повесив соперника на канаты. 6-раундовый поединок на боксерском шоу в албанской Тиране завершился досрочно.

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