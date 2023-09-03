Непобедимый боксер выиграл бой в Англии за 54 секунды. Видео

Сверхскоротечным оказался поединка в рамках полусреднего веса между непобедимым албанцем Флорианом Марку (13-0-1, 8 КО) и представителем Ирландии Диланом Мораном (18-2, 8 КО). Бой в английском Манчестере в андеркарде поединка Криса Юбенка-младшего и Лиама Смита завершился в первом же раунде.

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30-летний Марку с самого начала не стал тратить время на "разведку", а сразу бросился в атаку. Град ударов буквально ошеломил соперника, который попросту "забыл", как защищаться.

Рефери позволил албанскому бойцу 54 секунды доминировать в ринге, после чего остановил одностороннее избиение, зафиксировав победу техническим нокаутом.

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