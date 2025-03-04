Непобедимый боксер потерял рассудок после наркотического запоя, а затем убил жену и покончил с собой. The Sun рассказал трагическую историю известного спортсмена

Эдвин Валеро был непобеждённым чемпионом мира по боксу, обладателем титулов WBA и WBC, известным своей невероятной нокаутирующей мощью. Все 27 побед в его карьере были добыты досрочно, что сделало его одной из самых ярких и загадочных фигур в мире бокса. Однако за пределами ринга он вёл борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью, которая привела к трагическому концу – сначала к убийству жены, а затем и к его собственной смерти.

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Британский таблоид The Sun во вторник, 4 марта, выпустил большой материал, посвященный звездному венесуэльцу.

Валеро родился в городе Мерида и начал заниматься боксом в 12 лет, пытаясь сдержать гнев, который, по его словам, бушевал внутри. В любительском боксе он провёл 92 поединка, выиграв 86 из них (57 нокаутами), и три года подряд становился чемпионом страны.

В 2002 году он перешёл в профессионалы и сразу заявил о себе серией из 18 досрочных побед подряд, продемонстрировав ранее невиданную мощь.

К 20-му бою Валеро уже владел титулом чемпиона WBA в первом лёгком весе, а в 2009 году завоевал пояс WBC, поднявшись в лёгкий вес. Его стиль боя, основанный на агрессии и сокрушительных ударах, заставлял говорить о нём как о потенциальном сопернике Мэнни Пакьяо. Однако за пределами ринга его жизнь стремительно выходила из-под контроля.

Проблемы начались с отказа в американской визе из-за обвинения в вождении в нетрезвом виде в Техасе. Позже появились слухи о его пристрастии к алкоголю и наркотикам. В 2010 году жена Валеро, Дженнифер, была госпитализирована с ушибами и повреждением лёгкого, но заявила полиции, что упала с лестницы.

Через несколько месяцев её нашли мёртвой в номере отеля в Валенсии (штат Карабобо). Валеро признался охране и полиции в убийстве, после чего был арестован. Однако через сутки его обнаружили повешенным в камере – по официальной версии, он покончил с собой.

После его смерти остались не только вопросы о причинах его падения, но и спортивное наследие. Валеро остаётся единственным чемпионом WBC, завершившим карьеру со 100% нокаутов. Его дети были взяты на воспитание сестрой Дженнифер, а позже его дочь начала заниматься боксом в память об отце.

История Валеро стала основой для фильма "Эль Инка", выдвинутого от Венесуэлы на "Оскар" в 2016 году.

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