Назван лучший нокаут 2020 года в боксе. Видео

Мощный удар россиянина Александра Поветкина, который привел к досрочному завершению его поединка против Диллиана Уайта, был назван лучшим нокаутом 2020 года по версии Boxing Scene.

Как сообщается на официальном сайте издания, такое решение было принято, исходя из невероятного сценария, по котором развивался бой. Боксер из РФ дважды оказывался на канвасе и проигрывал по очкам, но в начале пятого раунда вырубил соперника мощным ударом с левой.

Неожиданный нокаут в исполнении Поветкина прервал серию Уайта из 11 побед подряд и отобрал у него титул обязательного претендента на поединок против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, реванш между россиянином и американцем должен был состояться 21 ноября 2020 года, но из-за коронавируса у Александра был перенесен на 21 января 2021 года. Уайт заявил, что не верит в болезнь Поветкина, и озвучил свою версию событий.

Позже промоутер Поветкина Андрей Рябинский рассказал, что бой не состоится в январе из-за того, как COVID-19 повлиял на общее состояние здоровья боксера из РФ.